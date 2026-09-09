Universidad, conocimiento y excelencia. Tres palabras que utilizamos con frecuencia, pero cuyo significado quizá convenga recordar. La universidad es, en su sentido más profundo, una institución dedicada a crear, conservar, transmitir y cuestionar el conocimiento. El conocimiento no es una mera acumulación de información: es comprender, interpretar, relacionar, preguntar y generar nuevas respuestas. Y la excelencia no debería confundirse con la perfección ni con el reconocimiento externo; significa aspirar a hacer bien aquello que hacemos, con rigor, compromiso y voluntad de mejorar. Cuando estas tres realidades se encuentran, aparece una de las mayores fuerzas transformadoras de una sociedad. Y en el centro de todas ellas está el profesor.

No pretendo idealizar al profesorado universitario. Como en cualquier profesión, hay personas excelentes, otras que cumplen correctamente su función y otras que podrían hacerla mejor. Pero sí creo que deberíamos recuperar una idea que quizá hemos ido perdiendo: ser profesor universitario no es simplemente desempeñar un trabajo. Es una responsabilidad. En sus aulas no solo se transmiten conocimientos. Allí se forman quienes, dentro de unos años, serán médicos, ingenieros, maestros, investigadores, periodistas, científicos o responsables de nuestras instituciones. Cada profesor deja una huella en quienes pasan por sus aulas.

Por eso la excelencia docente no debería reducirse a indicadores, publicaciones, acreditaciones o encuestas. Todo ello puede ser necesario, pero no suficiente. La excelencia tiene también una dimensión intelectual y humana. Es preparar una clase como si aquello que vamos a contar importara. Porque importa. Es investigar no solamente para publicar, sino para ampliar las fronteras de lo que sabemos. Es leer, actualizarse, hacerse preguntas y aceptar que incluso aquello que creemos conocer puede ser revisado. Es enseñar a los estudiantes no solo respuestas, sino también el valor de formular buenas preguntas. Y, sobre todo, es comprender que en nuestras manos está una parte del futuro del conocimiento de nuestro país.

Quizá deberíamos preguntarnos si hemos conseguido mantener entre los profesores esa vocación de excelencia. A veces tengo la impresión de que hemos burocratizado demasiado la universidad. Hemos multiplicado procedimientos y obligaciones hasta el punto de que existe el riesgo de contemplar la actividad universitaria como un trabajo más que cumplir, con horarios, tareas y fechas que marcar.

Y una universidad no puede convertirse simplemente en eso. Necesita profesionales competentes, por supuesto, pero también personas que crean profundamente en el conocimiento. Personas capaces de transmitir a sus estudiantes que aprender, investigar y hacerse preguntas merece la pena. Y que el conocimiento que no se comparte termina siendo un conocimiento encerrado.

Aquí aparece otra responsabilidad de la universidad: su relación con la sociedad. No basta con investigar y enseñar dentro de sus edificios. Es necesario salir, explicar, divulgar, participar en el debate público y poner el conocimiento a disposición de los ciudadanos. Cuando un investigador explica su trabajo, cuando un profesor participa en una conferencia abierta, escribe un artículo o interviene en un medio de comunicación, no está abandonando su función universitaria. Está cumpliendo una parte esencial de ella.

La sociedad necesita saber qué hacen sus universidades, conocer a sus investigadores y comprender qué conocimiento se genera en sus aulas y laboratorios. Y la universidad necesita también escuchar a la sociedad, porque el conocimiento no puede desarrollarse al margen de los problemas reales. Dar visibilidad a la universidad es una cuestión de responsabilidad social, ya que una sociedad que no conoce ni valora el conocimiento que produce difícilmente podrá defenderlo.

Por eso convendría recordar también a la universidad el orgullo de su misión y a los profesores la extraordinaria responsabilidad que tienen. No se trata de exigirles heroísmo, sino de recordar que trabajan en una institución cuyas materias primas son unas de las mayores riquezas de cualquier país: el conocimiento y las personas. Urge volver a hablar de vocación. No como un sacrificio permanente, sino como esa disposición que lleva a querer hacer algo especialmente bien porque creemos que merece la pena.

Universidad, conocimiento y excelencia no son conceptos independientes. Se necesitan mutuamente. Una universidad sin conocimiento pierde su razón de ser. Un conocimiento que no se cuestiona deja de avanzar. Y una universidad que renuncia a la excelencia corre el riesgo de convertirse en una institución que simplemente cumple, cuando debería aspirar a transformar. Por eso, cuando hablamos del futuro de la universidad, deberíamos hablar un poco menos de procedimientos y un poco más de las personas que hacen posible todo lo demás, porque en sus manos no está únicamente la formación de nuestros jóvenes. Está, en buena medida, el futuro del conocimiento de nuestro país.