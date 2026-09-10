La energía también es defensa

La energía es defensa. Basta observar lo ocurrido en Europa desde la invasión rusa de Ucrania para comprender hasta qué punto la capacidad de un Estado para garantizar su suministro energético forma parte de su seguridad nacional. Un país que no controla una parte suficiente de la energía que consume es vulnerable, porque su industria, sus transportes, sus hospitales, sus comunicaciones y sus propias Fuerzas Armadas dependen de decisiones tomadas fuera de sus fronteras. Durante años hemos tratado la energía como una cuestión económica o medioambiental. Ha llegado el momento de entenderla también como una cuestión de soberanía.

España arrastra una debilidad histórica. Carecemos de grandes reservas de petróleo y gas y seguimos dependiendo en una proporción elevada de combustibles importados. En épocas de estabilidad esta dependencia parece una cuestión de precios; en una guerra, un bloqueo marítimo, una crisis diplomática o una ruptura de las cadenas de suministro se convierte en algo más serio. La energía pasa a ser un instrumento de poder. Europa aprendió esta lección cuando comprobó hasta qué punto su dependencia del gas ruso condicionaba su margen político frente a Moscú. España, aunque mejor situada gracias a sus plantas de regasificación y a la diversificación de proveedores, tampoco puede considerarse ajena a ese problema.

Pero nuestro país tiene una ventaja que no hemos sabido valorar. No tenemos petróleo, pero tenemos sol y viento en abundancia, capacidad hidráulica, territorio y empresas con tecnología y experiencia internacional. Las energías renovables deben dejar de contemplarse desde el prisma del cambio climático. Cada megavatio producido dentro de España es energía que no necesitamos comprar fuera. Cuando se suman miles de instalaciones, redes adecuadas y capacidad de almacenamiento, el resultado adquiere dimensión estratégica.

Ahora bien, cometeríamos un error grave si identificáramos autonomía energética únicamente con renovables. España necesita una política energética pragmática. La solar y la eólica son fundamentales, pero son intermitentes. Cuando no hay sol o no sopla el viento necesitamos generación firme, almacenamiento suficiente o capacidad de importar electricidad. Y hoy todavía no disponemos del almacenamiento necesario para prescindir sin riesgos de otras fuentes.

Aquí aparece la energía nuclear. En 2025 las centrales nucleares produjeron el 19% de la electricidad española y lo hicieron de manera continua, estable y sin emisiones directas de CO2. En Cataluña su importancia es mayor: el 55,8% de toda la electricidad generada procedió de la nuclear. Resulta difícil defender que debemos reducir nuestra dependencia exterior y, al mismo tiempo, renunciar antes de disponer de alternativas suficientes a una de nuestras principales fuentes de generación estable.

Mientras España no disponga de almacenamiento suficiente, redes más robustas y alternativas firmes capaces de sustituir esa producción, cerrar las nucleares puede incrementar nuestra dependencia del gas o de las importaciones eléctricas.

Renovables, nuclear, almacenamiento, redes, interconexiones y protección de infraestructuras críticas forman parte de una misma política. Y aquí la relación con la defensa es directa. Una base aérea, un puerto militar, un centro de comunicaciones, un hospital o una fábrica de material estratégico necesitan energía incluso cuando el resto del sistema está sometido a una crisis.

España necesita abandonar una visión fragmentada de la energía. No podemos discutir las renovables por un lado, la nuclear por otro, las redes como un asunto técnico y la defensa como si todo lo anterior le fuera ajeno. Un apagón, un sabotaje, una guerra o una interrupción del suministro afectan al conjunto del país.

La energía es defensa porque sin energía no hay industria, comunicaciones, movilidad ni capacidad de resistencia. España tiene una oportunidad histórica para transformar una debilidad tradicional en ventaja estratégica. Disponemos de recursos renovables excepcionales, centrales nucleares que proporcionan una base estable, empresas competitivas y capacidad tecnológica. Nos falta convertir todo ello en una política coherente de Estado.

La soberanía energética absoluta no existe, pero sí existe la diferencia entre un país dependiente y otro capaz de resistir una crisis sin quedar a merced de decisiones ajenas. Y esa diferencia, en el mundo que viene, también se llama defensa.