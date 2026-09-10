El Fiasco de Cataluña

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) nació en el ámbito europeo, concretamente tras la Segunda Guerra Mundial y en el contexto del Plan estadounidense Marshall para la reconstrucción de los países devastados en ese conflicto. Era un organismo europeo para el control del empleo de los millones de dólares. Una vez pasados los primeros años y habiendo entrado el programa en velocidad de crucero hubo un acuerdo muy amplio en transformar el entramado administrativo en algo más potente, con un componente político. Así fue cómo en París, en 1960, se firmó el documento por el cual nació la OCDE, ya con extensión geográfica superior a Europa.

Cuenta con los países que voluntariamente se han querido sumar al proyecto y que anualmente aportan el montante económico suficiente para su funcionamiento y son todos ellos los que eligen a los principales órganos políticos de dirección. Tras muchos años de funcionamiento podemos afirmar que es una institución supraestatal que asesora a los países miembros en el diseño de políticas públicas con un grado de aceptación muy notable. Su forma de trabajo se basa casi exclusivamente en la elaboración y publicación de informes.

El más famoso es el PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes), que se realiza cada tres años y que cuantifica en datos numéricos los conocimientos de jóvenes de 15 años en tres áreas: matemáticas, lectura y ciencias. Lo más interesante, al margen de las conclusiones expresadas por los técnicos de la OCDE, son los números, algo que casi todos podemos entender, especialmente comparando, por un lado, con los resultados de informes anteriores en nuestro país y, por otro, con los demás. Para los responsables políticos la publicación de estos informes es delicado, ya que, si son buenos pueden presumir, pero si son malos la crítica suele ser muy negativa. Dado que los miembros de la OCDE son Estados, la gestión del Informe PISA la coordina la Administración General del Estado, concretamente el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Como la educación, en esas edades, 15 años, es responsabilidad de las comunidades autónomas, es imprescindible la colaboración de las dos administraciones. Como hacer un examen a todos los alumnos sería casi imposible, se realiza un sorteo en el que participan centros públicos, privados y concertados, en la proporción adecuada.

Actualmente se está elaborando un informe, el de 2025, con la fase de examen ya finalizada y pendientes de su análisis y posterior publicación. Y nos hemos encontrado con informaciones, espero que solventes, que afirman que en Cataluña ha habido problemas, lo que me ha llevado a titular este artículo como fiasco.

Los informes PISA son conocidos por quien quiera acceder a las páginas web del organismo responsable, la OCDE. También en las del ministerio. Y, territorialmente, en las de las comunidades autónomas. Así sabemos que Cataluña está en el último informe (y anteriores, los datos están ahí) de 2022, mal situada, por debajo de las tres medias que se estudian, la de todos los países participantes, la de España y la de las comunidades autónomas. Aragón está por encima de las tres medias. Y es Castilla y León quien encabeza los tres apartados. España, en este informe, en relación con los países estudiados, está por encima del promedio en matemáticas y ciencias, mientras que no supera ese listón en lectura. Pretender extrapolar lo ocurrido en el informe 2025 con la realidad de la política catalana, en todos los ámbitos, sería desproporcionado e injusto, pero un análisis de cierta profundidad no puede eludir algo de generalización, y la cita al procés es inevitable.

A principios de este año el gobierno de la Generalitat y los dos principales sindicatos, CCOO y UGT, llegaron a un acuerdo sobre diferentes aspectos de la gestión educativa. Visto desde fuera la sensación fue de alivio, algo parece avanzarse en un campo tan importante como la educación. Sometido el acuerdo a referéndum entre los docentes fue claramente derrotado. Si hacemos un pequeño esfuerzo de memoria y nos retrotraemos a los convulsos meses de 2017, tenemos la impresión de que en el mundo educativo catalán la ideología independentista es la mayoritaria, ya que la colaboración de muchos profesores en centros educativos con este movimiento fue más que evidente. Una conclusión, que es mía, pero creo aceptable, es que desde hace muchos años un objetivo prioritario del independentismo ha sido infiltrarse en el profesorado de todos los niveles.

Volvamos al informe PISA. Sabemos de los malos resultados, comparativamente hablando, de los alumnos catalanes en estos informes. Los actuales responsables podían esperar un mal resultado, pero no uno desastroso. Ha habido ya tres ceses o dimisiones. Hemos podido leer que alguien ha pretendido anular exámenes de ciertos alumnos, en un porcentaje elevado inadmisible para los controladores de la OCDE. Y ante un resultado pésimo se ha optado por anular los exámenes realizados en Cataluña para el cómputo comparativo con otras comunidades, pero incluyéndolos en la contabilidad general de España para su relación con otros países. Un verdadero fiasco.