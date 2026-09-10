La vivienda sube a más velocidad

La escalada de precios en la vivienda en Aragón sigue sin freno pese a los síntomas de agotamiento que algunos expertos aseguran que se están dando en un mercado inmobiliario que vive su mejor momento desde el estallido de la burbuja inmobiliaria que desató la mayor crisis económica de la historia reciente en España. Cada estudio o informe que se publica en los últimos meses deja datos preocupantes en la comunidad, igual que en el resto en mayor o menor medida, con un aumento del coste de un bien de primera necesidad como es la adquisición de un hogar que ha crecido un 14% de media en los últimos doce meses, muy por encima del coste de la vida y de la subida de los salarios.

Pero la foto fija de esta auténtica emergencia social, las enormes dificultades para la población para acceder a una compra, tanto de obra nueva como de segunda mano, es aún más alarmante cuando se analiza con la perspectiva que dan diez años atrás. Esa evolución deja un aumento del 57,4% entre 2015 y 2025, como detalla el informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que asciende al 65,2% cuando se centra esa visión en la vivienda de obra nueva.

A ese ritmo de crecimiento se multiplican los excluidos de cualquier operación de este tipo en la misma proporción que lo hacen esos precios, agravando una situación social que, sobre todo, arrasa entre la población más joven, lastra las posibilidades de emancipación y también la natalidad, con ello la demografía de un territorio muy mermado en habitantes y en consecuencia también el crecimiento económico de la comunidad. Esa imagen catastrofista que cuando se respalda con cifras y estadísticas, con una evolución ascendente e imparable en los precios, es aún más preocupante y dramática. Lo peor de este escenario no es la rapidez con la que se encarecen los pisos, sino que no se atisba el techo mientras aumentan los perjudicados que siguen a la intemperie.

Quizá esa perspectiva de la última década, incluso analizando la progresión con una pandemia como la del coronavirus en ese tránsito ascendente en los precios, es la que debería servir de aldabonazo para buscar medidas más ambiciosas de contención de unos precios que, en el caso del INE se centran en la adquisición de casas pero se podría hacer extensible al alquiler, otro drama aún candente. Un plan de futuro consensuado, con el máximo de apoyos políticos posibles e incluso trabajado conjuntamente con Europa, en una estrategia que afecta a todos los estados miembros por igual y ante el que se pretenden medidas que parecen quimeras irrealizables.

O peor, una cuestión de fe sobre la efectividad de cada propuesta. Dejar que el mercado se autorregule siempre es arriesgado, intervenir en los precios tampoco ha arrojado certidumbres de momento, pero al ritmo que se incrementan los precios harán falta muchos años para que la promoción de vivienda pública que se pretende cumpla los objetivos. Pero hay que intentar poner los cimientos de algo sólido, con futuro y objetivos claros para frenar la escalada. Encarecer la compra un 25% en tres años es inasumible para la gran mayoría de las economías familiares. Que la segunda mano no sea una alternativa lo complica todo aún más. Y seguir en esa guerra de trincheras con la vivienda como arma arrojadiza solo hace que prolongar esa agonía.