La última palabra siempre es la que está por decir

Hace unos días que nos dejaste. Hasta hoy no había sido capaz de sentarme, en silencio, a asimilar una noticia tan dolorosa y tan difícil. Te fuiste como tantas veces hiciste las cosas a lo largo de tu vida: sin ruido, sin estridencias, desde la discreción, desde el corazón y dejando que fueran los hechos los que hablaran por ti.

Siempre dije en público lo que pensaba de ti. Nunca me costó hacerlo, porque cada palabra nacía de un sentimiento sincero y profundo. Y hoy, quizá más que nunca, puedo decirlo con la certeza que da el tiempo: NO CONCIBO LA POLÍTICA SIN ARTURO ALIAGA.

Trabajador incansable, honrado, leal, comprometido, aragonés hasta la médula y, por encima de cualquier cargo, de cualquier responsabilidad y de cualquier reconocimiento, UNA BUENA PERSONA.

Nunca te vi perder la sonrisa. Ni siquiera cuando la vida y la política te pusieron ante momentos especialmente duros. Supiste afrontar las dificultades con una entereza admirable, con esa bondad que te definía y con una manera de entender las relaciones humanas basada siempre en la confianza, la palabra dada y la lealtad.

Fuiste un enamorado de Aragón, un hombre de profundas convicciones. Cristiano, amante de tu familia, de Asun y de tus cuatro hijos y profundamente entregado a tus amigos.

Tu tierra, Aragón, era una forma de vivir, de sentir y de entender la política. Lo recorriste en toda su extensión. Llegaste a todos sus pueblos, conociste sus problemas, escuchaste a sus gentes y visitaste empresas, porque entendías que detrás de cada proyecto había personas, familias, trabajadores y empresarios que necesitaban que alguien creyera en ellos.

Vivías la política, la respirabas, la sentías. Esa capacidad de trabajo, esa perseverancia y esa entrega explican buena parte de tu trayectoria y tu forma de hacer política. Fuiste un político de los que entienden que gobernar no consiste en confrontar, sino en escuchar, dialogar, negociar y, alcanzar acuerdos que permitan avanzar.

Para mí, fuiste el mejor padre político que pude tener. Un referente, un compañero y un maestro al que volvería a elegir una y mil veces. Me enseñaste que en política se puede tener firmeza sin perder la educación, defender las propias ideas sin despreciar las del contrario y mantener las convicciones sin convertirlas en trincheras.

Recuerdo aquellos días en las Cortes, de reuniones, iniciativas y tantas horas compartidas. Aquella frase que repetías a tus dos diputados: «La última palabra siempre es la que está por decir».

Así fue también tu manera de entender la gestión al frente de Aragón. Alejada de la confrontación estéril, de los grandes gestos vacíos y de la política entendida como espectáculo. Tu prioridad siempre fue sacar adelante proyectos, generar oportunidades, defender nuestra tierra y mejorar, la vida de quienes confiaron en ti. Tu trayectoria política merece ser recordada.

Te fuiste en silencio, ese silencio tan tuyo. El mismo que acompañó tantas veces tu manera de trabajar y de hacer política. Sin necesidad de levantar la voz para demostrar nada.

Arturo, allá donde estés, quiero que sepas que nunca voy a poder olvidarte. Y estoy convencida de que Aragón tampoco lo hará.

Ojalá algún día sepamos recuperar tu espíritu. Ojalá la política vuelva a ser más gestión y menos confrontación; más diálogo y menos ruido; más acuerdos y menos trincheras. Ojalá quienes vengan detrás entiendan, como tú entendiste desde el primer día, que ocupar una responsabilidad pública no es un privilegio, sino un compromiso. Que la política no está para servirse de ella, sino para servir. Y que, cuando ese servicio tiene un nombre, el tuyo siempre estará unido al de Aragón.

Porque tú viniste a servir a Aragón y lo hiciste hasta el final. Gracias por tanto. Gracias por estar siempre. Gracias por tu lealtad, por tu bondad y por esa generosidad. Gracias por haber sido maestro, compañero y amigo. Y, sobre todo, gracias por haber sido la persona que fuiste.

Aragón te echará de menos. Mucho. Pero mientras haya quienes recordemos tu manera de trabajar, de entender la política y de querer a esta tierra, una parte de ti seguirá caminando por Aragón.

Descansa en paz, Arturo.