Universos femeninos

La relación entre madres e hijas suele enriquecerse con una amplia serie o abanico de características diferentes a las de padres e hijos, lo que las convierte en un específico y goloso motivo y elemento de producción para esa literatura de tipo indagatorio que genéricamente solemos llamar «psicológica».

Buena muestra de ello puede ser La vergüenza es azul (Menoscuarto), de la guionista y productora cinematográfica Isolda Patrón-Costas (Barcelona, 1974).

En sus páginas asistiremos a la presentación y desarrollo, como uno de los caracteres principales de la trama, de una madre muy poco común. Dotada de una gran inteligencia, sabremos de ella, al arranque cronológico de la acción, que acaba de separarse de su marido tras un difícil divorcio, pasando a compartir la custodia de dos niñas que, a medida que vayan creciendo, desarrollarán con respecto a la madre sentimientos muy distintos, incluso contradictorios: desde el innato o debido amor filial a la prevención (sin excluir el miedo) a sus excentricidades, digresiones y hasta comportamientos violentos...

En el seno de esa casi siempre amenazada convivencia, sobre la que parece pender y oscilar, como una espada de Damocles, el péndulo del destino, las hijas –en especial la protagonista, la mayor, ahora una buena pintora que vive en San Francisco pero que se ha desplazado a Granada, ámbito residencial de su madre, para ayudarla– lucharán, se esforzarán, sufrirán por apartar a su progenitora de adicciones y peligros, tratando por todos los medios de alejarla de la secta que con añagazas y trucos aparenta haberse adueñado de su voluntad, y subsidiariamente también de sus poco boyantes recursos económicos. El poder adictivo de ese grupo de manipuladores acabará perturbando asimismo a las hijas, y tiñendo la trama con la sombría tinta del mal.

Una inmersión en la fortaleza o debilidad de los lazos familiares y en las actitudes y recursos para mantenerlos o reconstruirlos una vez se han roto. Una buena y original novela –ganadora del último Premio Ateneo Ciudad de Valladolid– que explora con esperanza y sinceridad, angustia y crudeza una situación extrema, pero seguramente no tan anómala en la amplia realidad de adicciones que envuelve a nuestra enferma sociedad