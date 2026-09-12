Cartografía de la desolación Ceutí

Mientras en la Audiencia Nacional la juez María Tardón investiga si la avalancha sobre Ceuta fue un pulso a nuestra soberanía y una coreografía organizada desde Marruecos, en la Moncloa andan muy atareados buscando eufemismos, mintiendo. Para Pedro Sánchez, un asalto que atenta contra la integridad territorial de España se despacha con la ligereza de un contratiempo, un malentendido diplomático al que quitar hierro con tal de no indisponerse con Rabat. Al fin y al cabo, gobernar desde la Mareta y el Falcon otorgan una perspectiva tan cenital que el sufrimiento de una ciudad entera, directamente, desaparece.

Entretanto, la Unión Europea proyecta la creación de hubs de retorno en terceros países considerados seguros. Una red de instalaciones externas, fruto de acuerdos bilaterales, concebida para alojar temporalmente a personas con orden de expulsión. Esta maniobra pretende extender la capacidad operativa y un poder disuasorio. Una fórmula que deja en evidencia la pasividad del Gobierno central, más proclive a la retórica bienintencionada que a exigir una firmeza estratégica capaz de frenar el uso instrumental de los flujos migratorios.

Porque mientras el Ejecutivo practica el funambulismo verbal y colecciona sonrisas complacientes, la realidad de los ceutíes es de un auténtico desastre. Los ciudadanos de Ceuta no viven de las estadísticas amables del BOE ni disfrutan de los retiros espirituales de la gobernanza progre, padecen la angustia de ver su ciudad convertida en un tablero de ajedrez geopolítico, soportando la presión, el miedo y la zozobra constante ante la vulnerabilidad de unas fronteras desprotegidas por la indolencia e inutilidad gubernamental. Para Moncloa son daños colaterales, para los ceutíes, una trinchera cotidiana de abandono institucional.

Ahora que la justicia investiga en el atentado a nuestra soberanía y la permisividad a Marruecos, el sanchismo asiste atónito a un Engels de pacotilla donde los tribunales osan molestar el relato oficial. Menos mal que siempre queda un argumento fresco para culpar a la ultraderecha, Elon Musk, o el sursuncorda. El relato oficial empieza a deshilacharse por las costuras.

Resulta trágico que mientras se investiga el ataque al propio Estado, los habitantes de Ceuta deban resignarse al papel de simples convidados de piedra. Son los peones sacrificables de una política exterior entregada al apaciguamiento, obligados a tragar el polvo de una frontera vulnerable. Triste destino el de una soberanía empeñada en la supervivencia de un presidente inútil.