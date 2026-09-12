Cosas del cine

La nueva película de Sorogoyen, El ser querido, tiene tantas cosas en común con la multipremiada Valor sentimental, de Joachim Trier, que no resulta fácil creer en la casualidad.

En ambas cintas, el protagonista absoluto es un director famoso en horas bajas, pero decidido a embarcarse en un nuevo proyecto. Para el cual decidirá contar con una hija suya, actriz de escaso éxito, con la que mantiene una distante y tensa relación. En ambos casos, la joven habrá desarrollado hacia el padre un confuso sentimiento de amor-odio que dará pie a contradictorios y melodramáticos encuentros. Tanto Trier como Sorogoyen invaden desde un principio la pantalla con la constante presencia del director (encarnado respectivamente por Stellan Skasgard y Javier Bardem), presentándolo como un tirano en los rodajes, y reservando sus escasas emociones al ámbito de la relación con la hija.

El guión de Sorogoyen arranca de una estomagante escena y concluye con un indigerible final, pero entre tanto acierta a entretener al espectador con una amplia gama de silencios y reproches, abrazos y peleas entre padre e hija; y, sobre todo, con algunos inspirados golpes de humor, como la desternillante escena en la que los actores se ven obligados a comer unos platos de caballa, o las imitaciones de la hija (Vicky Luengo). Al director, de quien se dice está en posesión de dos Oscar, le tratan todos de genio para arriba, pero en sus mascullados diálogos y elucubraciones en torno al séptimo arte no hay una sola frase o concepto que justifique semejante nivel.

Muy al contrario, si por algo se distingue su personaje es por su zafiedad, tosquedad, tendencia a la manipulación, mal gusto y crueldad. Con semejantes mimbres, y con otro personaje, el de la hija, que apenas consigue traspasar la pantalla, Sorogoyen construye una película técnicamente brillante en el uso, o multiuso, mejor, de recursos –blanco y negro, escenas mudas, inclusión de tomas del rodaje, gran variedad de planos...– y asimismo muy correcta en su cronología, secuencia y administración episódica de clímax y emociones... que ya vivimos en Valor sentimental.

Ésta ganó un Oscar. A lo mejor, la de Sorogoyen le imita también en eso.