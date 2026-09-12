Otra encrucijada en la educación

El inicio del curso escolar en Aragón ha llegado esta semana enmarcado en un laberinto de quejas, críticas y deberes pendientes que vienen del curso anterior, pero más allá de la situación de la educación pública, sobre todas las aristas a analizar hay una que sigue siendo una encrucijada de difícil solución para el Gobierno de Aragón: la polémica por los viajes extraescolares surgida a raíz del dramático fallecimiento de un alumno del IES Ítaca que va a sentar en el banquillo de los acusados a los profesores que le acompañaban en aquella salida del centro.

Se ha explicado y opinado desde todos los puntos de vista de un asunto que, como pasa con otros temas, ha estallado en la comunidad educativa como un dilema casi irresoluble sobre qué pasa cuando estas tragedias suceden. Se entiende perfectamente el dolor de la familia que ha perdido a un joven que era menor y, por tanto, tenía un adulto que se hacía cargo de su cuidado y tutela durante esos días.

Se entiende la visión de unos docentes que, como otros muchos cada año, se prestaron de forma casi altruista a ser esos adultos responsables que asumían esa vigilancia y un riesgo no siempre bien calculado –por todo lo que puede pasar–, pero que ahora se ven al borde del abismo con la inédita petición de que el siniestro tenga consecuencias en sus vidas personales y se vaya mucho más lejos de esa responsabilidad civil que cubre la Administración y que a veces parece que solo se trata de poner precio a un duelo que siempre es infinito. Pero será la Justicia la que ponga negro sobre blanco en este aparente vacío legal que se explica con la sensación de que nunca pasa nada... hasta que pasa.

Pues bien, ha pasado y tocaba sentarse a reflexionar y fijar un marco jurídico más exhaustivo y definido para evitar que vuelva a repetirse la tragedia, una tarea que está muy lejos de hacerse aún y que se ha traducido en una incertidumbre generalizada que está desembocando en una consecuencia lógica: se suspenden las salidas fuera del centro o se limitan hasta que este asunto se resuelva. Pero eso incluye viajes extraescolares como el del IES Ítaca y también cualquier salida del colegio o el instituto, incluso una excursión al parque o a la piscina, a la vuelta de la esquina o a la otra punta de la ciudad o del país. Nadie quiere asumir de nuevo un riesgo que ahora ya todos conocen de verdad. Le han visto las orejas al lobo y ahora se han echado a temblar.

El problema en esta situación actual es que nadie se atreve a medir con exactitud el alcance de este efecto dominó que amenaza con dejar sin salidas extraescolares a miles de alumnos en Aragón. Cada docente y cada claustro se encarga de decidir dónde fijar su propia línea roja que no está dispuesto a cruzar. La DGA para calmar a las familias anuncia un protocolo que luego, en su primer borrador, descarga en los propios centros como una obligación, otra más, para asumir una responsabilidad y un riesgo que quizá le tocaría al propio Gobierno autonómico y no a unos directores de los centros que ya han alzado la voz para decir que ellos no están capacitados para elaborar esos protocolos. Es además contradictorio que el Ejecutivo diga que quiere aliviar la carga de trabajo y la burocracia en los centros y luego en este asunto se decida añadir otra tarea y más burocracia. ¿Quién coge las riendas de verdad de este debate? De momento nadie quiere esa ‘patata caliente’, mientras las salidas extraescolares van a ir cayendo poco a poco y todo seguirá igual porque ese viaje todos saben cómo ha empezado pero no cómo ni cuándo va a acabar.