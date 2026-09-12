Del fuego al barro: realidades de un mismo territorio

Vivimos en un territorio casi instalado ya en un escenario donde son habituales las grandes sequías, los incendios pavorosos y las tormentas incontroladas de agua que arrasan infraestructuras, caminos y cosechas.

Hace apenas unas semanas contemplábamos con impotencia cómo el fuego devoraba nuestros montes, nuestras masas forestales y una parte de nuestra historia. Volvimos a sentir esa misma impotencia cuando el enemigo era el agua. Por ejemplo en Orrios, donde una tormenta convirtió en pocos minutos la esperanza en desolación: caminos destrozados, huertos desaparecidos, paredes derribadas y la sensación de que la fuerza de la naturaleza se llevó por delante el trabajo y la ilusión de muchas familias. Cuesta entender que precisamente una de las zonas donde menos ha llovido durante todo el año haya sufrido un golpe tan devastador.

El fuego arrasa. El agua también. Son dos caras de una misma realidad: un clima cada vez más extremo que golpea con especial dureza a quienes viven y cuidan el territorio, haciendo posible que el medio rural siga teniendo vida.

La tristeza es inevitable, pero también la reflexión. No podemos acostumbrarnos a que cada verano nos deje una nueva herida, ni a mirar estos desastres como algo normal. Porque este verano nos ha dejado muchas lecciones y la principal es que el cambio climático es una realidad que ya estamos viviendo.

Hay cuestiones que son de Estado y debemos abordarlas como tales: nos exigen respuestas conjuntas y coordinadas. Por eso creo que debemos ser capaces de avanzar hacia pactos de Estado por el clima o frente a los incendios. Acuerdos que nos permitan anticiparnos a las consecuencias que el cambio climático va a tener sobre nuestro territorio, nuestro modelo de vida y también sobre nuestro modelo de producción agraria.

Se trata de prevenir, de invertir, de cuidar nuestros montes, de gestionar nuestro territorio, de reforzar nuestros servicios públicos y de acompañar y atender a quienes viven y trabajan en el medio rural. Y para conseguirlo necesitamos más cooperación y menos confrontación.

Tampoco podemos olvidar a quienes están en primera línea. Los bomberos forestales han realizado un esfuerzo extraordinario durante este verano, en condiciones extremas y durante jornadas que han ido mucho más allá de lo habitual. Ese esfuerzo merece reconocimiento, apoyo y también una compensación económica justa. El Gobierno de Aragón debe estar a la altura.

Ojalá algún día dejemos de hablar de récords de incendios, de sequías interminables o de tormentas devastadoras. Mientras tanto, sólo nos queda seguir al lado de quienes más sufren y entender que cuidar nuestro territorio es una necesidad y una obligación colectiva.