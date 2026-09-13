El aeropuerto de Zaragoza y su 'plan b' a Ryanair

El aeropuerto de Zaragoza está a punto de despegar hacia un futuro en el que cambie de rumbo su estrategia, con más de 25 rutas nuevas y 8 millones de inversión pública con el que aspirar a lograr el ansiado millón de pasajeros al año. Está al caer el concurso público en el que, por primera vez en más de una década, la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza vayan de la mano en la financiación de esa inyección económica extra que despierte el interés de quienes realmente tienen en su mano conseguir ese objetivo, las compañías, y con la garantía de que el público aragonés, y por extensión todo el del Valle del Ebro, un mercado potencial de dos millones de personas, siempre responde cuando la oferta crece en la terminal de Garrapinillos. Y es en ese contexto en el que se enmarca el pulso actual entre aerolíneas en aeropuertos medianos como el de la capital aragonesa, las tensiones que despierta Ryanair con sus recortes de plazas, frecuencias y rutas por su interminable pulso con Aena por la anunciada subida de tasas que servirán para costear las millonarias inversiones que tiene en cartera, también para la pista de Garrapinillos. Sus drásticas medidas sin mirar a la clientela que se verá afectada están convirtiendo la amenaza en oportunidad para otras, como Wizz Air, que está sabiendo leer y acertar llenando el espacio libre que está dejando la aerolínea de bajo coste irlandesa. Está cambiando el escenario y ahora Ryanair asusta, pero menos, a territorios muy necesitados de compañías valientes que acudan a la llamada de gobiernos también valientes. La estadística de pasajeros nunca es garantía de estabilidad, las aerolíneas se mueven muchas veces al calor de las ayudas públicas que sirven para curar los arañazos en sus cuentas que provocan las subidas de tasas, pero el día de mañana también responden cuando la Administración cierra ese grifo. Por eso algunos ciudadanos ven estas inversiones como una sangría económica para las arcas públicas a costa de alimentar a una bestia, con un voraz e ilimitado apetito.

Este dilema ya está resuelto en Aragón: habrá más dinero para que haya más viajeros y habrá más viajeros para que haya más retorno económico para la ciudad, y se supone que también la comunidad autónoma, en forma de turistas. Se verá el resultado cuando lleguen esas nuevas rutas, se vea la respuesta de las compañías a la esperada licitación del Gobierno aragonés y la rentabilidad de usuarios transportados por cada euro invertido. Sin embargo, hasta que eso suceda, también estamos asistiendo a un vuelco histórico en el aeropuerto: el gran dominador del mercado en Aragón de los últimos 15 años está jugándose el trono a manos de quienes todavía no ve como rivales. Porque en el contexto global, en Europa y en España, una firma como Wizz Air todavía no lo es, pero si ha decidido empezar por los aeropuertos pequeños y medianos, por algo será. Quizá está subestimando el potencial de pistas como la aragonesa y ese plan b a Ryanair acabe dando resultado. La única certeza es que Zaragoza no ha probado nunca a desafiar esa dependencia de la compañía irlandesa, quizá soñando con una base permanente de operaciones que nunca le ha concedido. Esta estrategia alternativa quizá le permita despegar con otros aliados que está por ver si le llevan a volar tan alto como desea o provoca un aterrizaje de emergencia en sus objetivos.