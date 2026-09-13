Aragón ante el informe PISA: un fracaso colectivo

La lectura de los resultados del último informe PISA, en el que se evalúan los conocimientos de los niños de 15 años en materias como lectura, matemáticas y ciencias debería ser suficiente argumento para que saltaran todas las alarmas en España. La conclusión más relevante del análisis es que el nivel de la educación se ha desplomado en el país en los últimos años, lo que debería obligar a las instituciones, a los partidos políticos y a la sociedad, en general, a hacer una reflexión de calado sobre cuáles son las causas que han provocado semejante batacazo. No dar la suficiente importancia a que más de la mitad de los niños aragoneses no sepan lo que leen es un error de dimensiones catastróficas porque la educación es la base del progreso y del bienestar, además de ser el mejor aval para garantizar una sociedad sana. Los resultados en matemáticas y ciencias también dejan un escenario más que preocupante, sobre todo porque se trata de dos de las materias que han de abrir las puertas del mercado laboral a millones de jóvenes en España, un país que sufre la escasez de profesionales y el déficit de talento.

Pero este fracaso escolar va mucho más allá de las aulas, del trabajo de los profesores, de la planificación educativa y del currículo. Se trata de un fracaso colectivo que tiene la base en una multiplicidad de factores que han de corregirse con decisión, consenso y sin paños calientes. Cuando la realidad de los datos golpea con tanta fuerza se tiende a buscar un único culpable, pero eso resultaría infantil y estéril si realmente se quiere dar con una solución. Quizá sea la ley, la falta de recursos, el papel de las familias, el uso de pantallas y dispositivos móviles o la falta de preparación de los docentes para enfrentarse a un contexto que ha cambiado radicalmente en los últimos años, pero el problema más grave es que nadie está dando a la Educación la importancia que tiene. La miopía política ha ido en aumento en las últimas décadas y ha originado una ceguera que tiene difícil pronóstico y solución.

Lo que parece claro es que los niños y los adolescentes no son los culpables sino las víctimas de una realidad y de un cambio generacional sin precedentes que tiene su base en la llegada de las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial, la instauración de los malos hábitos familiares, la permisividad, la ausencia de límites, el uso de recompensas inmediatas, la búsqueda de estímulos constantes, la pérdida de la cultura del esfuerzo, la banalización de la educación, la falta de respeto hacia la figura de los profesores y su desmotivación progresiva, la escasez de recursos para garantizar a todos los alumnos (sean de donde sean y tengan las dificultades que tengan) su atención y su tiempo, la arbitrariedad para cambiar leyes que deberían estar consensuadas y ser estables en el tiempo. Todos somos culpables del desastre del informe PISA. Es necesario un pacto de Estado. No hay excusa.

No existe un solo culpable en la deriva de la Educación, que exige actuar con decisión, diálogo, consenso y exige responsabilidad de todos

Una buena parte de los niños no son capaces hoy de perseverar en una tarea, ni leer un texto con cierta complejidad, ni atender a una explicación, ni mantener la atención el tiempo debido, ni pararse a pensar un minuto. Cambiar esas pautas de comportamiento y esos hábitos requiere de tiempo, compromiso y mucha dedicación por parte de todos. El propio estudio subraya el impacto del uso y abuso de las pantallas como uno de los responsables del grave retroceso en la comprensión lectora de los alumnos. Sin embargo, los niños en España comienzan a recibir su primer móvil a los 12 años, aunque en algunos casos se adelanta hasta los 10 años o incluso antes. «Si los niños están siete horas en casa con el móvil, eso ya no es responsabilidad de Educación», apunta la consejera Carmen Susín en la entrevista que hoy publica este diario.

La reacción del Gobierno de Aragón a los datos del informe PISA no se hizo esperar, fue temprana y se espera que sea efectiva y que no quede solo en anuncios. Por lo pronto, buscará modernizar la administración y reducir las trabas burocráticas, analizar la efectividad de las políticas educativas y activará un equipo de expertos que trabajará hasta finales de año para implementar medidas y revertir la situación cuanto antes, actuando en un 40% del currículo.

La tarea es hercúlea, pero es preciso empezar y hacerlo con valentía y decisión, pero también con consensos que garanticen la viabilidad y la estabilidad de las medidas que se adopten. Y eso exige la responsabilidad de todos, sin excepción. Mirar hacia otro lado sería amputar el futuro de Aragón y los aragoneses, pero también del conjunto de los españoles.