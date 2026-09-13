El autoempleo en la era del juicio

La publicación de los datos de la EPA de julio pasado llamó la atención de los analistas en un punto particular: A lo largo de un año en el que el total de ocupados en España aumenta en medio millón, 20.000 ocupados más en Aragón, el colectivo de trabajadores por cuenta propia, autónomos, disminuye en 100.000 personas, 6.000 en Aragón. El autoempleo es un germen importante del emprendimiento que renueva el tejido productivo e impulsa el crecimiento. Su composición, trabajo autónomo con o sin asalariados, dicen mucho sobre la organización social del trabajo y la producción . La IA está destinada a cambiar la forma de trabajar individual y colectivamente, también al autoempleo. Las estadísticas laborales informan de los efectos de los cambios cuando ya se hayan producido; para tener algún control social sobre ellos habrá que identificarlos e intervenir antes de que se hayan consumado.

La organización del trabajo experimenta un salto cualitativo cuando unas personas que trabajan solas deciden agruparse y trabajar en común. La nueva acción colectiva necesita una organización que asegure que el todo es más que la suma de las partes, condición necesaria para que la sustitución de trabajo autónomo individual por el colectivo contribuye a la creación de riqueza. Las formas de organización varían desde la autogestión (cooperativa de trabajo en la que cada trabajador mantiene un cierto control sobre su trabajo), a la jerarquía, cuando una persona, empleador, asume la autoridad para dirigir el trabajo de los demás y estos aceptan a cambio de una remuneración pactada de antemano (salario). Las estadísticas de ocupación son el resultado de la agregación de las decisiones organizativas en el conjunto de la economía nacional.

Con datos de Eurostat, en 2025 las personas ocupadas en España se distribuyen en 9,8% de autónomos sin asalariados, 0,3% de socios de cooperativas y otros si clasificar, 4,1% empleadores y 85,8% asalariados. La distribución coincide prácticamente con la del conjunto de la Unión Europea, después de una evolución general a la baja en cuanto a proporción de personas autoempleadas y de una persistencia temporal en la heterogeneidad entre países. Por ejemplo, en 2025 el autoempleo representa el 6,4% y 7,6% de la ocupación total en Dinamarca y Alemania, y el 14,2% y el 20,5% en España e Italia. La evolución histórica y la situación actual del autoempleo en las economías desarrolladas se explica por razones tecnológicas, regulatorias y, aunque no tan evidentes, también organizativas, cuando las personas jurídicas (sociedades anónimas y limitadas) permiten la especialización de las funciones de capitalista-financiador y empresario-director en personas distintas. De ahora en adelante, la evolución del autoempleo ya no será tanto una cuestión de convergencia europea, como de adaptación al shock tecnológico de la inteligencia artificial.

Sam Altman, una de las personas más influyentes en el avance de la IA, en una entrevista reciente en The Economist decía: «En mi pequeño círculo de conversación con directivos y tecnólogos está abierta la apuesta sobre el año en el que veremos la primera empresa con un solo empleado y 1.000 millones de dólares de valoración». El comentario de Altman sobre los «unicornios unipersonales» es el reflejo de las expectativas sobre la capacidad de la IA generativa para ampliar la profundidad y la amplitud de lo que puede conseguir un emprendedor individual y, en definitiva, sobre el impacto de la tecnología sobre el futuro del trabajo autónomo.

A un trabajador autónomo sin asalariados la IA le ofrece la posibilidad de acceder a servicios administrativos, contables, marketing, preparación de documentos, programación... de calidad media-alta, contratando con un proveedor el acceso a tecnologías IA bajo modalidad de pago por uso. Hasta ahora, el autónomo tenía dos alternativas para acceder a estos servicios, comprarlos a proveedores externos, o contratar asalariados especializados y proveerse de ellos internamente. La contratación externa se complica cuando los servicios que se necesitan incorporan elementos de especificidad y diferenciación para el comprador. Recurrir a la provisión interna contratando empleados asalariados aumenta notablemente los costes fijos, más aún si a los trabajadores se les ha de dotar de medios de capital para realizar su trabajo. Hacer crecer el negocio supone más un salto de altura que un paso adelante. La IA generativa, a través de asistentes, proporciona acceso a servicios especializados cada día de mejor calidad. La persona trabajadora autónoma accede a los servicios sin necesidad de inversión y a un coste variable propio del pago por uso. El pronóstico de los expertos es que la IA reducirá la escala eficiente de las empresas por un factor de tres o cuatro, facilitando la entrada de nuevos emprendedores, tanto por la menor inversión inicial como por facilitar la salida si no se cumplen las expectativas comerciales.

Los informes de las organizaciones internacionales y algunos estudios académicos ya proporcionan evidencias en esa dirección. Un estudio de la OCDE muestra que la IA generativa reduce la carga de trabajo de los autónomos sin asalariados, y facilita la cobertura de déficits de servicios internos . La institución augura una disminución de las barreras de entrada a hacer negocios para los nuevos emprendedores. De hecho, la OIT presenta evidencia europea de que los trabajadores en ocupaciones más expuestas a la IA es más probable que transiten al autoempleo que el resto . Una investigación académica reciente muestra que, en mercados más expuestos a la IA generativa, el número de startups creadas después de la introducción del ChatGPT aumenta significativamente con respecto al periodo anterior, aunque el tamaño medio de las nuevas startup es notablemente inferior. El empleo total antes y después es similar, pero la composición del mismo es distinta: aumentan los trabajadores seniors y en funciones de dirección y disminuyen los trabajadores juniors y de apoyo.

La adopción y uso de la IA trae cambios en la organización del trabajo, hasta ahora más cualitativos (configuración de puestos de trabajo, delegación de responsabilidades, tamaños de los equipos...) que cuantitativos (empleo agregado). Los patrones de cambio son todavía borrosos y los pronósticos se basan necesariamente en indicios. Los expertos sobre IA son conscientes de las dificultades para dotar a las máquinas de capacidad de juicio (facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien del mal, lo verdadero de lo falso; DLE), atributo imprescindible para el buen desempeño de las funciones de emprender y dirigir, hecho que explicaría porque Altman no pronostica directamente el unicornio humanoide. La organización del trabajo –autónomo y jerarquizado–, del presente está orientada a la gestión del talento (inteligencia y aptitud de las personas, según el DLE). En la era IA, la capacidad humana que resiste la competencia de las máquinas y la que mejor complementa las capacidades distintivas de estas últimas, es la del juicio. La futura organización del trabajo –y dentro de ella la distribución entre las personas ocupadas de las funciones de emprender y dirigir–, estará marcada por esta realidad.