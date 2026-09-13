Ceuta y el país sin políticas de Estado

Decenas de migrantes en la playa de El Trampolín el 7 de septiuembre, en Ceuta. / Marcos Moreno - Europa Press

Hubo un tiempo en España en el que había asuntos por encima de la pelea partidista. Existía algo parecido a una política de Estado. Ocurrió con el terrorismo, la violencia machista y las pensiones. (Y no hablo de la transición). Gobierno y oposición entendían que había cuestiones que exigían buscar un mínimo común denominador. Hoy parece ciencia ficción.

Ceuta debería ser uno de esos asuntos: la presión migratoria, Marruecos y la defensa de la frontera no son patrimonio de ningún partido. Son asuntos de Estado.

Pero hemos llegado a un punto en el que los grandes partidos parecen incapaces incluso de hablar entre ellos. Gobierno y oposición, PSOE (más Sumar) y PP (más Vox), han convertido cualquier crisis en una batalla. El adversario es alguien al que hay que derrotar.

La crisis de Ceuta reproduce ese esquema. El Gobierno tiene explicaciones que dar; la oposición, a exigirlas. Si existen indicios, deben investigarse. Pero una cosa es exigir responsabilidades y otra convertir una crisis de seguridad nacional en munición partidista.

Porque ni existe una definición compartida del problema. Para unos, la clave es la presión migratoria y Marruecos. Para otros, la incompetencia del Gobierno. Para Vox, una invasión. Y en medio hay bulos y medias verdades diseñados para incendiar no para solucionar.

Y aquí aparece el problema del PP. Continúa atrapado en su batalla por la hegemonía de la derecha, siempre pendiente de Abascal. Feijóo endurece el discurso, Vox lo lleva un paso más allá y el PP reacciona. La ultraderecha fija la salida.

Para buena parte de la derecha política y mediática, la batalla parece ser tanto o más contra Sánchez que contra la migración. Ocurrió con el covid: una emergencia nacional terminó convertida en un combate contra el Gobierno.

Y tampoco el Ejecutivo está en condiciones de dar lecciones. ¿Dónde quedó el consenso ante decisiones sobre Irán, Oriente Medio o el Sáhara? Se han acabado los temas de Estado. Se han acabado los políticos de Estado.

Por eso pedir ahora un gran pacto sobre Ceuta es ingenuo. ¿Cómo van a acordar una política común quienes apenas se hablan? ¿Cómo van a aislar a la ultraderecha quienes compiten por su electorado? ¿Cómo hallar soluciones si necesitan mantener abierto el problema para disparar contra el adversario?

Lo más preocupante es que parece que todos están cómodos. La crispación moviliza y proporciona enemigos. Pero Ceuta no necesita enemigos políticos sino un Estado.

Un Estado serio debería poder decir que la frontera se defiende, que la inmigración se gestiona con firmeza y humanidad, que Marruecos debe responder por sus actuaciones si las hubo y que el Gobierno debe rendir cuentas. Todo ello exige una estrategia nacional compartida. Eso era una política de Estado.