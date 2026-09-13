No quedan días de verano

Al ritmo que ha empezado el curso político, llevamos camino de olvidar rápidamente las vacaciones, también todos los buenos propósitos de enmienda, y adentrarnos a toda velocidad en la confrontación diaria de una precampaña que ha empezado desde el minuto uno. Es de agradecer que no haya elecciones autonómicas a la vista, o eso dicen PP y Vox, pero llegan las municipales y sobre todo las generales, en la fecha que Pedro Sánchez decida, y ahí sí que se van a emplear a fondo todos para que no haya ni un minuto de respiro. Porque parece, o se creen algunos partidos, que estamos condenados a elegir bando con cada asunto que ellos elijan para polemizar, y eso conduce al error de pensar que si no tienes opinión o trinchera en la que meterte es que no tienes ni idea. Nada más lejos de la realidad.

Igual lo que más preocupa a los hogares es que la cuesta de septiembre se parezca a la de enero, que los gastos básicos son cada vez más caros y que los salarios no suben al ritmo que marcan los beneficios de las empresas o que la vivienda necesita un plan para todos, no solo para unos pocos, o que la educación está en crisis con un demoledor informe Pisa que debería avergonzarnos como sociedad. A ver si no van a ser solo los escolares los que no entienden lo que leen o peor, a ver si algunos de los que les gobiernan o de los que copan las redes sociales no comprenden ni lo que ellos mismos dicen a veces.

Venimos de un verano demoledor en Aragón, marcado sobre todo por los incendios devastadores, y nos enfrentamos a un otoño calentito que ha comenzado con un curso escolar al que ya no le caben más polémicas, un Gobierno de España atizando a Aragón por las inversiones milmillonarias anunciadas por los centros de datos, una crisis en Ceuta que envuelve entre banderas de España hasta a quien cree que las convocatorias en la calle para mostrar el apoyo a la ciudad autónoma son solo para eso y un Real Zaragoza que ya gana dentro del campo y no solo en las inyecciones de dinero público que la Administración le asegura desde hace décadas. Está todo el mundo como a demasiadas revoluciones y faltan nueve meses para ir a votar... ¿Se puede mantener este ritmo?

La lógica dice que son otras las prioridades que deberían marcar la agenda de los próximos meses. Por ejemplo presentar presupuesto para 2027 lo antes posible en Aragón y en Zaragoza, y no entretenerse demasiado en si Vox, socio del PP de Azcón en el Pignatelli, va a aprobárselos o no a Natalia Chueca en el ayuntamiento. Seguro que no tardarán mucho en poner unas cuentas encima de la mesa, para que no les quite mucho tiempo para esos otros asuntos con poca sustancia pero muchos 'likes'.