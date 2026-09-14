Altura de miras o insignificancia

El pasado lunes se publicó el barómetro de Zaragoza. Como siempre, contenía una buena pila de datos demoscópicos en torno a las futuras elecciones municipales del próximo 23 mayo. Hay varios datos interesantes. El primero es que el número de concejales pasará de 31 a 33 por el aumento de población. El segundo es que, a pesar del aumento de concejales, el PP vuelve a necesitar a Vox. El tercero es que esa muleta del PP va a estar mucho más fuerte. El cuarto es una bajada del PSOE, pero que parece que contiene la sangría. El quinto seguro que no les suena de nada, porque es muy novedoso. La izquierda, al ir separada, se va a llevar un bofetón de cuidado. Repito, algo totalmente imprevisible y que nunca había pasado. Sarcasmos aparte, analicemos esta situación. En las elecciones de 2019 y en las de 2023, CHA no quiso pactar con el resto de la izquierda. Como no alcanzaron el 5% del voto, los aragonesistas quedaron fuera del ayuntamiento de la capital. Ahora parece que la situación se ha invertido. La encuesta da 3 concejales a CHA. Sin embargo, ZeC quedaría fuera del consistorio al no llegar, por poco, al 5% de los votos. A esto hay que sumar las papeletas que pueda sacar Podemos y que acabarán en una papelera. La izquierda aragonesa es así: unas elecciones desperdicia por un lado y otras por el otro. ¡Sin miseria! Resulta muy relevante lo que publicaba este diario al respecto de una posible candidatura de unidad. La suma de CHA, ZeC y Podemos obtendría 6 escaños. Es lo que tienen el efecto del 5% y los restos de la ley D’Hont, que cuanto más te divides, más pierdes. Además, añadía que esa coalición le quitaría un escaño al PP y otro a Vox. Las matemáticas son claras, pero mucho me temo no sirvan para vencer la cabezonería de la izquierda maña. Esto lo digo con profunda tristeza porque demuestra una absoluta incomprensión tanto del deber histórico como de la coyuntura actual. El mundo está como está. Sajonia-Anhalt es prueba de ello y no tiene pinta de que vaya a ser la última. Menos aún si se lo ponen fácil. Además, hay un tema coyuntural: existe una base de votantes del PSOE hastiada, que no votará, menos aún en unas municipales que posiblemente se celebren solas. Una candidatura de unidad en la izquierda sería un revulsivo para que esos votantes pasen de la abstención al bloque de la izquierda. La tarea es difícil, pero posible si los dirigentes de CHA, ZeC y Podemos tienen altura de miras.