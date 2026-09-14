La identidad que tapa a las personas

Hay algo muy desafortunado en la deriva de una política que parece preocuparse más por definir quiénes somos que por resolver cómo vivimos. La identidad, cuando deja de ser una forma de reconocimiento para convertirse en una herramienta de confrontación, acaba ocultando a las personas. Y también sus problemas.

En Aragón no escapamos de esto, una comunidad que reclama legítimamente más recursos, más atención, más capacidad de decisión, pero que se envuelve en una retórica de agravio territorial, como si para que Aragón gane alguien tuviera que perder, como si cualquier mecanismo de solidaridad entre territorios constituyera una amenaza a la propia identidad.

Cuando se agita la bandera del nacionalismo para negociar mejor o cuando una discusión sobre financiación o inversiones se presenta como una batalla moral entre territorios, las personas desaparecen detrás de los mapas. El discurso del agravio puede además terminar funcionando como una forma de evasión de responsabilidades. Si toda dificultad se explica por lo que no llega de fuera, ¿Quién evalúa lo que se hace dentro? ¿Quién responde por la gestión de la sanidad, la educación, el medio ambiente o las políticas de vivienda?

No es un fenómeno exclusivamente español, compartimos con otros nacionalismos europeos la misma dificultad para aceptar que hay problemas cuya solución exige ceder una parte de la soberanía, coordinar políticas y asumir que ningún país puede protegerse eficazmente por sí solo. Y no conviene atribuir esta deriva únicamente a los partidos de populismo autoritario, lo más preocupante es el efecto contagio. Cuando las fuerzas democráticas aceptan que el terreno de juego debe ser el de la identidad excluyente, terminan imitando el lenguaje de quienes querían combatir.

La identidad importa, el sentimiento de pertenencia también, pero ninguna bandera debería servir para ocultar que detrás de cada debate territorial hay ciudadanos que necesitan mejores hospitales, escuelas, transportes, empleo o vivienda. Y detrás de cada disputa nacional hay sociedades que necesitan cooperación.

La política debería conseguir que las identidades convivieran sin convertirse en trincheras. Que Aragón pudiera defender sus intereses sin negar los de los demás. Que España pudiera defender los suyos sin bloquear Europa. Y que Europa entendiera, de una vez, que su verdadera fortaleza no está en que cada uno se sienta más nación, sino en que sus ciudadanos se sientan menos solos ante problemas que ya no conocen fronteras. Porque cuando la identidad ocupa todo el espacio, las personas dejan de caber en él.