Julia Roberts y los centros de datos

En el año 2000 , Julia Roberts ganó un Oscar por la interpretación de una activista norteamericana, Erin Brockovich, que narraba la lucha que inició en 1993 contra la compañía eléctrica Pacific Gas and Electric (PG&E), a la que acusaba de envenenar con cromo hexavalente, un químico tóxico y cancerígeno el agua del pequeño pueblo californiano de Hinkley. Ella descubrió esta grave agresión a la vida y salud de estos ciudadanos y los 650 residentes que todavía vivían consiguieron una indemnización de 333 millones de dólares. Fue la mayor indemnización de una demanda de estas características en la historia de EEUU.

La película supuso un gran revulsivo a favor de los derechos de la salud y la prevención del medio ambiente. Tras la fama cosechada después del éxito de la película, Erin Brockovich creó una consultora que ha liderado otras investigaciones similares en California, Michigan y Ohio. Treinta años después de aquel hito histórico ha empezado una batalla contra los centros de datos de inteligencia artificial. ¿Les suena? Son el maná prometido para nuestra tierra por el presidente Azcón.

Esta vez, la batalla contra las grandes tecnológicas Meta, Google, Microsoft, o las grandes cadenas de distribución como Amazon y hasta el mismo Elon Musk, BlaKstone y grandes fondos de inversión, seguro que será más complicada y más encarnizada.

Sus argumentos son un eco de los muchos que se vienen dando aquí: la falta absoluta de transparencia en la construcción de estas plantas a pesar del enorme impacto medio ambiental. El enorme consumo de agua y electricidad. Las enormes superficies que suponen. La enorme contaminación acústica que producen, 24 horas al día, sus equipos de refrigeración, y ventiladores industriales con un zumbido constante. Y, sobre todo, denuncia la connivencia sin complejos entre políticos e instituciones con estas empresas, a las que les dan todo lo que piden, perjudicando muchas veces a la industria local, limitando su desarrollo y estrangulando el potencial económico de numerosas localidades. Eso, por no citar los beneficios fiscales que se les da a costa de mermar los ingresos de los ayuntamientos afectados.

Hasta 30 proyectos de estos centros hay previstos en Aragón: desde Amazon a Blakstone, pasando por Microsoft, Samca, el grupo Jorge…con unas inversiones comprometidas de casi 50.000 millones de euros.

El Instituto de la energía y eficiencia de los recursos en Aragón del centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza, ha elaborado un informe en el que plantea que para atender la demanda de electricidad que consumen estos centros habría que multiplicar entre 6 y 15 veces, entre 2026/35, el consumo medio anual de Aragón que es 10.068 GWh.

Si, como parece, esta mayor demanda debe cubrirse con energías renovables, se necesitará ampliar la superficie del territorio por ellas ocupado, como mínimo, en un 10%. A esto hay que añadir la enorme congestión de la red y las limitaciones para su ampliación, algo que es un tema recurrente dentro de las demandas de nuestro propio tejido industrial, que además tiene que hacer frente a la descarbonización.

Con las previsiones del Instituto mencionado, Aragón puede necesitar el 20% de la electricidad que consume toda España, lo cual supondría que por primera vez en su historia una comunidad exportadora tendría que comprarla a otros territorios.

La falta de datos sobre el consumo de agua lleva a tener que especular con las aportaciones de algunas organizaciones medioambientalistas, que prevén un consumo mínimo equivalente al de 250.000 hogares o a las necesidades hídricas de 2.200 hectáreas de regadío. El problema surgirá cuando en las épocas de estío haya que optar entre regar los campos o refrigerar los centros de datos.

El Gobierno central quiere regular el desarrollo de esta nueva industria con un proyecto de Real Decreto que imponga medidas como la de exigir un 80% de energías renovables a estos centros, para que cubran su propio consumo energético, además de exigir que los operadores estén establecidos en la UE y limiten acceso externo no amparados por las leyes de la UE, vigilar que se controle hora a hora el consumo eléctrico vinculados con las renovables y, sobre todo, el Gobierno quiere impedir sobrecostes en el recibo de la luz para los ciudadanos y las empresas, o que la ampliación de la red que necesitan estos centros la acaben pagando los consumidores.

Son medidas más que razonables que han puesto histérico al gobierno de Aragón, con las consabidas acusaciones y descalificaciones al gobierno central. Cualquiera con sentido común y sin intereses entiende que hay que regular una industria extractiva tan compleja. Cualquiera sabe que el secretismo y el juego con que lo llevan perjudica a la comunidad, solo el señor Azcón prefiere el caos y la desregulación.

Para superar la melancolía a la que arrastra estas actuaciones, ver a Julia Roberts haciendo de David contra Goliat es la mejor terapia. ¡Véanla!