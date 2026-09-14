De las muchas definiciones que se han venido acuñando de Donald Trump hay una que creo se le ajusta bastante: «mercachifle». Copyright, Felipe González.

Haciendo honor a este muy adecuado apodo, dicho vendedor o mercachifle de objetos con tara –¿reflejo de él mismo frente a su espejo?–, viene intentando colocar su defectuosa mercancía en el mercado electoral. Su último y penoso truco obedece a una mezcla de demostrada maldad y presupuesto delito: prometiendo y comprometiéndose a pagar cinco mil dólares a todo aquel norteamericano que vote por su partido en los próximos comicios legislativos, pretende asegurarse la victoria y seguir haciendo en su país y en el resto del mundo lo que le venga en gana.

Hasta ahora –en Europa, al menos–, las añagazas y recursos para modificar, bien el censo («ley de nietos»), bien la voluntad del votante (mejoras salariales, mayor jubilación, bajada de impuestos...) se movían en un arco más o menos democrático. Pero, con este nuevo paso hacia la corrupción política y moral de un pueblo occidental, reconociendo a grito pelado su disposición a extraer de las arcas estadounidenses un billón de dólares para sufragar papeletas, el lamentable ocupante del Despacho Oval nos ha descubierto, como prueba definitiva y final, el auténtico sesgo de su filosofía del poder, basada en su comercio «a lo mercachifle»: si se hace una buena oferta, todo se puede comprar y vender, incluso los votos, incluso las almas...

Los norteamericanos que incomprensiblemente le han votado en dos ocasiones tienen ahora la oportunidad de seguir corrompiéndose con él, cobrando de su mano esos cinco mil machacantes por barba; o bien, apelando a un resto de dignidad, si es que les queda, rebelarse contra esta promesa o condenarla como el más sucio, antidemocrático y perverso eslogan de las últimas campañas electorales.

¿En qué quedará todo esto? Es de temer que el mercachifle persista en su propaganda e insista en «recompensar» la fidelidad de sus votantes o la confianza de nuevos apoyos. Si eso es así, si no retira su sucia mano de la urna, habría que denunciarlo y volver a sentarlo en uno de esos banquillos aún calientes con su orondo traste.

Qué vergüenza.