La pos-Expo y su año más decisivo

Hoy se cumplen 18 años desde que la Expo de Zaragoza cerró sus puertas, momento en el que se daba paso a la bautizada como pos-Expo, que era la prometida reconversión del recinto como epicentro de la ciudad que viniera a sustituir a la plaza del Pilar como centro administrativo y lúdico de referencia en la capital aragonesa. Entonces se aseguraba que en una década o menos ese sueño sería una realidad. Ha transcurrido casi el doble de ese plazo y ahora, por fin, atisba la plena ocupación de un recinto que ha derivado en un complejo plagado de sedes administrativas, sobre todo del Gobierno de Aragón, un motor indispensable como es la Ciudad de la Justicia, que sí vació de verdad la plaza del Pilar con el traslado de miles de funcionarios a la margen izquierda desde los antiguos juzgados, y un puñado de proyectos estrella que empiezan a aterrizar en el meandro: al Mobility City en el Pabellón Puente le seguirán el Faro de la Logística en la Torre del Agua en 2028, la Agencia Estatal de salud Pública en el Pabellón de Aragón en 2030, la nueva sede de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) en uno de los cacahuetes, en 2029, una universidad privada llamada The Power University en otro para 2028 si el ministerio la autoriza... Lo más importante de esta foto actual es precisamente que ya hay un plan trazado para que esa pos-Expo llegue a su fin, pasar de las promesas a los hechos siempre ha sido lo más complicado. Y ojalá el Gobierno central se sume a esa inercia y saque por fin del olvido el último icono de la Expo en renacer, el Pabellón de España. Pero para que este plan resulte necesita de dos ingredientes fundamentales: el empuje de la Administración, en este caso la DGA, con dinero y presupuestos para llevarlo a cabo en el plazo previsto y alejado de las promesas electorales, para sacar a concurso las obras en los próximos meses, y el consenso con la ciudad y el tejido social para que esa transformación venga acompañada de una cartera de servicios suficiente para que ese nuevo centro de Zaragoza nazca con los mimbres necesarios para no ahogarse en su propio éxito.

Atrás quedan todos los proyectos fallidos y las promesas incumplidas, porque el futuro del recinto Expo está a punto de colmatarse y la transformación de Ranillas puede presumir de ser uno de los pocos objetivos en la ciudad que siempre ha sumado amplias mayorías. Las diferencias en todos estos años atrás han radicado fundamentalmente en cómo llevar a cabo esa reconversión y también los aliados a la hora de invertir para llevarlo a cabo. Con unos inicios complicados, con la mayor crisis económica a nivel mundial torpedeando su despegue, ha sabido mantener parte de su esencia, ya que Dinamiza sí que es uno de esos parques empresariales de última generación que nacen y crecen en el interior de las ciudades, pero también ha moldeado sus pretensiones iniciales, sobre todo en lo que se refiere a sus iconos emblemáticos. Zaragoza se encamina hacia un 2027 decisivo para rematar su nuevo epicentro urbano, si nada se tuerce, y en su entorno han nacido nuevos alicientes para ampliar su abanico a otros usos, culturales o lúdicos, quizá su talón de Aquiles. Mención aparte está el Acuario fluvial, que acaba de cambiar de gestores para ponerlo en manos de Global Omnium, la firma valenciana que dirige el Oceanográfic, pero sigue siendo el único edificio de la Expo que no ha cerrado ni un solo día. Porque el renacer de Ranillas siempre ha sido una cuestión de creer en él.