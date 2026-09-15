Nadie duda del valor pedagógico de las actividades extraescolares. En primer lugar los profesores, que tradicionalmente son los que, llevados por su vocación y profesionalidad, las han organizado, realizado y a veces sufrido. Las familias también reconocen el interés de esas actividades para sus hijos y desde luego los propios interesados que disfrutan de experiencias imposibles de otra manera. No sé lo que pensarán los actuales gestores educativos porque no demuestran mucha pericia en la solución de la situación creada. Su «solución provisional» no soluciona nada y su actitud prepotente malinterpretando el clamor que hay en los claustros no hace sino dificultar el acuerdo. Pero para que haya acuerdo hay que negociar porque es elemental que cualquier modificación que afecte a las condiciones de trabajo exige una negociación efectiva con los representantes sindicales. Y deberían partir de un hecho incontestable: estamos hablando de una actividad voluntaria del profesorado. Para que quede más claro: si quieren la hacen, si no quieren, no. Es algo por lo que no cobran ni reciben ninguna otra compensación, a pesar de asumir una gran responsabilidad como estamos viendo, que les supone además un montón de horas en la planificación y en la realización. No conozco muchos colectivos profesionales que asuman ese trabajo y esa responsabilidad a cambio de nada.

Así que la consejera debería partir de este hecho: no puede obligar a nada y por tanto si tiene algún interés en que los alumnos aragoneses de la pública sigan gozando de estas oportunidades para aprender, cosa que ya hay quien lo duda, siéntese a negociar agradeciendo la disponibilidad del profesorado para, a continuación, ofrecer unas condiciones laborales adecuadas, cosa que está en su mano, una cobertura jurídica apropiada (nadie pide impunidad) que también está en su mano, y protocolos que fijen con claridad las funciones, responsabilidades y las garantías adecuadas, lo que también es de su competencia. Así que menos echar balones fuera y a ponerse a trabajar, o sea a negociar. Y menos humos y menos chorradas.