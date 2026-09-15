El olor del verano

Querer atrapar el verano es un sentimiento común. Como querer atrapar la niñez cuando se es feliz hasta sin serlo. O al primer amor y ese aroma de pino sobre las aguas del mar que todo lo hace milagroso y endiabladamente bello. Recuerdo veranos y más veranos y recuerdo que en aquellos veranos había sabores y olores que eran característicos y que tenían un imán sobre nuestros paladares y en nuestras mejillas y que tenían que ver con el dulce, la sal, las noches de agosto y muy pocas veces con el fuego. Había incendios, sí, pero estaban lejos, al otro lado de la orilla o en un lugar del monte donde todo se podía controlar y solo existía un resplandor que con la madrugada cesaba y los días de verano continuaban con su trajín y cuando volvía otro fuego, allí por Galicia, la abuela, que había vivido en aquellas tierras cuando era joven y tenía ilusión y vida, decía: «Peleas por las lindes», y en eso quedaba el fuego y seguíamos comiendo ajenas a las vidas que quizá se estuvieran consumiendo lejos de nuestras casas.

Leo que el 98% de los españoles nos declaramos preocupados por los incendios forestales y más tras un verano que nos deja en el paladar y en nuestra piel el olor a fuego, ese que se ha extendido y ha arrasado diferentes zonas de España, llevándose consigo vidas, ilusiones, recuerdos y dejando sobre la tierra y los montes una cicatriz que estará abierta a lo largo de diferentes generaciones para recordarnos que somos nuestra casa y nuestra tierra y si estas se van poco o nada tenemos que hacer. Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y la Comunidad de Madrid concentran el 80% de la superficie afectada este año con imágenes que difícilmente olvidaremos y que obligan, al menos eso esperamos, a que las comunidades autónomas y quienes están al frente de ellas se pongan manos a la obra para que el terror a los incendios no sea uno de los motivos por el que no queramos otro verano más. Es cierto que no es el año que más hectáreas se han quemado en España y, sin embargo, sí es el año que más miedo hemos tenido porque veíamos que los fuegos no se podían controlar y solo se podía esperar a que se abriera una ventana climatológica que permitiera actuar contra el monstruo que lanzaba llamas, que eran interminables lenguas de fuego que se alimentaban del calor extremo, de la humedad insaciable, de los vientos cálidos y de la tierra seca ante los ojos húmedos de quienes abandonaban sus casas con las manos vacías.