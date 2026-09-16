El caso de ‘Deep Blue’

En 1997, en Nueva York, el ordenador Deep Blue, fabricado por IBM e ideado por un equipo de jóvenes investigadores de IA, derrotó al campeón del mundo de ajedrez, Garry Kasparov. Quien, en aquel momento, era prácticamente invencible. Había arrasado a Anatoli Karpov por la corona mundial y su genio innato y talento estratégico, así como su arrogante juventud, invitaban a compararlo con Bobby Fisher.

En un primer encuentro, en Filadelfia, en 1996, Kasparov venció al ordenador, pero sus programadores pidieron la revancha, mejoraron sus prestaciones hasta un cálculo de cien millones de posiciones por segundo y, apenas un año después, Kasparov caía en la partida definitiva contra Deep Blue. Dándose la circunstancia, además, de que, a medida que se celebraban sus enfrentamientos, la máquina parecía «aprender» de los recursos de su rival, descubriendo o «inventando» contrarréplicas y tácticas. Como si, además de procesar datos, pudiera «pensar».

Aquel resultado supuso un aldabonazo. Se acababa de demostrar que los ordenadores eran más inteligentes y poderosos que los seres humanos. Que podían memorizar muchísimos más datos y procesarlos y combinarlos en décimas de segundo, prácticamente a la velocidad de la luz. Las federaciones de ajedrez tomaron una drástica decisión: prohibir en adelante ese tipo de enfrentamientos «mixtos» por el peligro que suponían de acabar con el juego del ajedrez, con sus reglas y concursos tal como se venían celebrando en todo el mundo. Deep Blue, con sus pantallas y torres, pasó a un museo (el Smithsonian) y nunca más disputó partida alguna. Los científicos que lo habían hecho nacer sacaron deducciones de su potencial, aplicándolo a otros campos, como la minería, el cálculo de operaciones financieras... Y ahí quedó la cosa hasta que, los recientes avances en IA han evidenciado el riesgo de que las nuevas computadoras, con sus súper cerebros informáticos, no sólo superen al hombre en toda clase de habilidades y competencias intelectuales y mecánicas, sino que den el paso a actuar por su cuenta, saltándose las órdenes humanas y procediendo a llevar a cabo tareas y objetivos no programados y tal vez lesivos para la humanidad.

A Deep Blue se le desenchufó y confinó en un museo, gracias a lo cual se sigue hoy jugando al ajedrez. ¿Habría que hacer lo mismo con sus hijos y nietos?