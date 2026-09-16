Un otoño muy cuesta arriba

El coste de la vida no deja de crecer, tal y como reflejan los datos del IPC correspondientes al mes de agosto, tanto en Aragón (3,9%) como en el conjunto de España (4,3%). La inflación entra de nuevo en juego en las economías domésticas, pero también en las empresas y en el conjunto del sistema en un momento en el que los índices macroeconómicos son positivos. El principal motivo del incremento de los precios es el encarecimiento de los carburantes y los combustibles, que se dispararon por encima del 21% en un contexto marcado por la crisis energética derivada de la guerra de Irán y la reducción de las ayudas que había aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez. A pesar de ello, la tasa en Aragón se sitúa cuatro décimas por debajo de la del conjunto de España, aunque se trata de un consuelo relativo porque las expectativas para el último trimestre del año no son precisamente halagüeñas.

La buena marcha de la economía en Aragón, con crecimientos robustos del PIB como consecuencia de las buenas expectativas en materia de inversiones, contrasta con los problemas que atraviesan una parte de las familias de la comunidad para llegar a fin de mes. Se trata de una brecha invisible, pero que cada vez es más profunda y más palpable, de forma que las diferencias de renta entre unos hogares y otros no dejan de crecer en los últimos años. Las causas de esta realidad hay que buscarlas, por ejemplo, en el coste de los carburantes (más de 50 gasolineras tienen en Aragón el litro del diésel por encima de los dos euros). A ello, se añade el encarecimiento de las hipotecas, debido al repunte del euribor y de los costes que están directamente ligados con la vivienda, como es el caso de la electricidad, que también experimentó un fuerte ascenso en agosto. Eso, por no hablar de la dificultad para acceder a la vivienda, ya sea a través de la compra o al alquiler, por los elevados precios tras escalar por encima del doble dígito en el último año.

Este incremento de la inflación también tiene un impacto notable en las empresas, ya que se verán afectadas por el incremento de los costes de producción y, por lo tanto, se verá mermada la competitividad y los márgenes. En este escenario se hace todavía más complejo un incremento de salarios que sería conveniente (sobre todo en los sectores con mayor productividad) para que el coste de la vida no se dispare en las familias. Lo contrario puede provocar un enfriamiento del consumo, algo que también impactaría en el consumo interno.

Los bancos centrales ya han tomado cartas en el asunto y han aplicado los primeros incrementos de los tipos de interés para frenar la inflación. No obstante, la realidad geopolítica y su impacto a escala global es un factor difícil de controlar y que, como se ha visto, tiene un efecto directo e inmediato en los bolsillos de los ciudadanos. El último tramo del año puede marcar el paso a un 2027 plagado de incertidumbres a todos los niveles, por lo que habrá que articular las medidas necesarias, por parte de las instituciones, los gobiernos, las empresas y las familias para ser resilientes y amortiguar el golpe en la medida de lo posible.