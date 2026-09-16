¿Qué es la ventana de tolerancia?

Hay momentos en los que algo aparentemente pequeño provoca una reacción enorme. Un comentario nos hace estallar, un problema sencillo nos bloquea o una conversación termina generando una ansiedad difícil de controlar. Después, incluso podemos preguntarnos: «¿Por qué he reaccionado así?». La respuesta no siempre está únicamente en lo que acaba de ocurrir. Nuestro estado previo también importa. El cansancio, el estrés acumulado o llevar demasiado tiempo sosteniendo determinadas emociones pueden reducir nuestra capacidad para gestionar lo que sucede. Y aquí aparece un concepto muy útil para entenderlo: la «ventana de tolerancia».

¿Qué es exactamente la ventana de tolerancia?

La ventana de tolerancia describe el margen de activación emocional dentro del cual podemos seguir funcionando de una manera relativamente regulada. No significa estar tranquilos permanentemente. Podemos sentir miedo, tristeza, enfado o frustración y seguir dentro de ella. La diferencia está en que, aunque la emoción sea incómoda, todavía podemos pensar, escuchar, tomar decisiones y elegir cómo responder. Por ejemplo, durante una discusión podemos enfadarnos y seguir siendo capaces de entender lo que la otra persona intenta decirnos.

El problema aparece cuando la intensidad supera aquello que podemos gestionar en ese momento. Entonces podemos salir de esa ventana por dos caminos diferentes: hacia la hiperactivación o hacia la hipoactivación.

Cuando nos pasamos por arriba: ansiedad, irritabilidad y pensamientos acelerados

La hiperactivación es probablemente la forma de desbordamiento que reconocemos con mayor facilidad. Aparecen tensión, ansiedad, irritabilidad, pensamientos acelerados o una necesidad urgente de hacer algo para solucionar lo que ocurre. En ese estado resulta mucho más difícil analizar tranquilamente la situación. Una discusión escala rápidamente, contestamos impulsivamente a un mensaje o una dificultad relativamente pequeña termina provocando una reacción enorme.

Aquí encaja perfectamente aquello de «la gota que colma el vaso». Normalmente no estamos reaccionando únicamente a esa última gota. Estamos reaccionando también a todo lo que ya había dentro. Por eso una situación aparentemente pequeña puede generar una reacción muy intensa sin que eso signifique necesariamente que la persona esté «exagerando». Para entender la reacción también tenemos que conocer el nivel de activación con el que llegó hasta ese momento.

También podemos desbordarnos quedándonos completamente bloqueados. Existe otra respuesta menos evidente: la hipoactivación. En lugar de sentir que todo se acelera, puede ocurrir justamente lo contrario. Aparece bloqueo, desconexión, dificultad para pensar o una sensación de «no puedo con nada». Ante demasiadas tareas pendientes, por ejemplo, una persona puede terminar sin hacer ninguna. Durante una discusión puede quedarse en silencio y ser incapaz de encontrar las palabras para explicar lo que siente. Desde fuera puede parecer indiferencia, pasividad o falta de interés. Sin embargo, también puede ser una respuesta ante una situación que supera nuestra capacidad de regulación en ese momento. Por eso el desbordamiento emocional no siempre significa sentir muchísimo. A veces también puede significar apagarnos.

Nuestra ventana no tiene siempre el mismo tamaño

Hay días en los que podemos gestionar problemas importantes y otros en los que una pequeña dificultad parece insoportable. No es una contradicción. Dormir mal, acumular estrés, tener demasiadas preocupaciones o llevar mucho tiempo sin descansar puede reducir nuestro margen de tolerancia. Entonces necesitamos mucho menos para salirnos de él. Esto explica por qué centrarnos únicamente en el detonante puede llevarnos a conclusiones equivocadas. Quizá alguien no ha explotado simplemente «porque había unos platos sin recoger». Puede que esos platos hayan aparecido después de una jornada agotadora, varias preocupaciones y una conversación pendiente. Comprenderlo no significa justificar cualquier comportamiento. Una emoción intensa no convierte automáticamente en adecuada cualquier reacción. Pero entender qué ocurre permite detectar mucho mejor por qué determinadas situaciones terminan superándonos.

Quizá el problema no era la última gota

La ventana de tolerancia permite cambiar una pregunta muy habitual. En lugar de pensar únicamente «¿por qué esto me ha afectado tanto?», podemos preguntarnos también «¿cómo estaba yo antes de que esto ocurriera?». Porque nuestro cerebro no empieza cada situación desde cero. Llegamos a ella con cansancio, preocupaciones, emociones y experiencias anteriores. Y muchas veces no nos desbordamos porque aquello que acaba de ocurrir sea enorme. Nos desbordamos porque nuestro vaso ya estaba prácticamente lleno antes de que cayera la última gota.