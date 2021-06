Se alojaron como quien desaloja una habitación sin vistas, con desgana y decepción, y desde que traspasaron el umbral los dos sabían que no serían muchas las horas que iban a pasar en esa habitación que, teniendo las vistas más hermosas, le faltaba la complicidad que quizá ellos tuvieron un día y que se quedó sujeta a unos recuerdos que ahora simplemente eran nostalgia, porque ellos vivían la vida como cansados y atropellados.

Ella estaba deshaciendo suavemente un equipaje que había hecho lamiéndose cada una de las heridas que el tiempo había dejado en su cuerpo y en su alma; él estaba descorchando una botella de cava mientras la observaba y pensaba que quizá todo había sido precipitado y si había sido así, se dijo a sí mismo, qué más daba, si su vida era un almacén podrido y repleto de fracasos. Pero eso no se lo iba a decir a ella, como ella tampoco le iba a contar la razón por la que muchas noches dialogaba con la muerte y se dormía arrullada entre alcohol y ansiolíticos.

Finalmente él descorchó la botella y ella se giró al oír el sonido y sonrío y le dijo que había dos cosas que siempre le devolvían al placer de la vida y una de ella era el ruido del corcho al despegarse de una botella de cava. Él le preguntó qué cuál era la segunda y ella le dijo que la segunda era el abandono que producía el cava en su sangre y que le hacía soñar con cosas hermosas que jamás podrían sucederle. Él le dijo que ella era una estrella y que merecía todas esas cosas hermosas y ella le dijo que su paraíso era un lugar en soledad donde libros banales se acumulaban en las mesillas y bajo el polvo. Él se acercó hasta ella y ella se levantó de la cama sobre la que estaba doblando una camisa y se dirigió hacia él y aceptó una copa de cava y una segunda y cuando la tercera alcanzó su paladar, le dijo que a pesar de todo lo que él sabía de ella, ella no recordaba absolutamente nada de él, y si era cierto que de niños fueron cómplices y novios, ella no recordaba nada más que calor en aquel pueblo desértico y moscas y niños con mocos y viejas que gritaban cuando el calor era tan insoportable que lo único soportable era abrazar las baldosas.

Él la escuchaba y mostró un cansancio terrible ante sus palabras y sus ojos se quedaron de repente a medio camino entre la esperanza y la desolación y en voz muy baja quiso saber por qué, cuando se encontraron casualmente, ella había dicho que sí. Ella no supo qué decir y no dijo nada, pero lo abrazó y mientras lo abrazaba sintió un calor que le transportó a un lejano y desabrigado día en el que la risa fugaz en su rostro era preámbulo de cosas sencillas. Siguió abrazada a él y quiso seguir recordando, pero volvió la nada y la nada era gris y a rayas, como el chaleco de un presidiario, y supo una vez más que su prisión eran los recuerdos que no quería recordar, porque arañaban y mordían.