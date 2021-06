Anuncia el presidente Pedro Sánchez que dejará de ser obligatorio el uso de la mascarilla en los espacios al aire libre y un aliento de risa o sueño se extiende, porque las máscaras, que llevamos desde hace meses, nos han convertido en sombras habitando calles en las que buscábamos la distancia y desde las que apenas nos mirábamos a los ojos por miedo a que esa fugaz mirada pudiera ser el germen de algún nuevo contagio.

El discurso que se ha creado alrededor de las mascarillas en esta pandemia da lugar a miles de historias que hablan de nuestra fragilidad y también de nuestra intransigencia y de nuestra bondad y de nuestra buena y mala educación y de nuestro respeto o la falta de él hacia los otros y hacia nosotros mismos.

Mi primera mascarilla, en aquellas semanas en las que no podías adquirirlas en ningún establecimiento, me la hizo mi madre con la tela de un pantalón vaquero. Ante el miedo de aquellos días de marzo, no dudé en ponérmela para bajar a comprar y aunque nada más colocármela sentí un profundo ahogo y hasta un incipiente mareo, no me la quité, ya que en esos días imaginábamos al virus tras nuestros pasos intentando colarse a través de nuestra boca, así que la boca tenía que estar cerrada y la nariz protegida, aunque fuera por un trozo de tela vaquera rígida e intranspirable...

Eran días de hacerlo todo a toda prisa para estar el menor tiempo posible en la calle y cerca de otros seres humanos que podían tener el virus y en un no contacto, pero sin poder mantener esa distancia obligatoria de dos metros, pudieran contagiarnos de eso que nos mostraban con coronas y que para nosotros eran espinas que taladraban nuestros pulmones y nuestra vida. Y empezamos a recibir órdenes y vimos cómo las cosas naturales, las que nos hacían felices y humanos, se iban reduciendo hasta convertirse en prohibidas y la mascarilla se hizo nuestra aliada y diría que nuestra amiga y le confiábamos nuestros secretos, porque ella si sabía proteger nuestra boca y nuestra nariz de todo lo malo, que era lo que había en el aire que respirábamos.

Y llegaron doradas, plateadas, con curvas más acentuadas, personalizadas, con banderas, con palabras que se incrustaban en su tela a modo de tatuaje, rosas, azules, grises, blancas, negros, más severas, especialmente amorosas…, y en nuestros baños se adecuaron espacios para que ella, la reina de la casa, estuviera cómoda y muy accesible y a ratos la mirábamos con cierta devoción y sabiendo que en más de una ocasión nos había salvado la vida.

Ahora toca decirle adiós en los espacios al aire libre, pero seguiremos bailando con ella en determinadas situaciones y le seguiremos confiando nuestros pecados y nuestros miedos, porque todo cuanto hacemos o decimos, sentimos y pensamos tiene la misma máscara e idéntica mueca, la que camuflamos tras una mascarilla.