Parecía que a nosotros no nos iba a suceder, que nuestra democracia era lo suficientemente robusta para aguantar las invectivas de esa mezcla neofranquista y de populismo ultra internacional que es la tercera fuerza política del país. Esos a los que se les llama para formar o censurar gobiernos, y en el pacto se obvia aquello que fundacionalmente son, xenófobos, homófobos y machistas. Firman acuerdos con ellos y luego se ponen al frente de la pancarta en las reivindicaciones LGTBI, o del 8 de marzo, o después de la ultima mujer asesinada. Siempre la misma argumentación, no son socios de una coalición, no se aprueban sus propósitos más evidentes pero se nombra consejeros de gobierno a disidentes recientes de ese partido y van laminando por las esquinas el bloque de consenso democrático borrando murales, cambiando nombres de calles, congelando partidas presupuestarias. Reciben con gesto inmutable en los parlamentos las agresiones a la tutela de la infancia, sea de la nacionalidad que sea, a la igualdad de derechos civiles sin poner el foco como hacen ellos en el género, la orientación sexual, la raza o la religión.

Y así han ido pasando los meses y se ha ido larvando una sorprendente normalidad en esta disociación entre lo que la derecha española dice ser y lo que realmente está siendo. No niego la representación institucional de la extrema derecha que es la que los ciudadanos libremente han elegido, ni la posibilidad de expresión y difusión de sus ideas preconstitucionales porque las libertades juegan para todos, lo que resulta insoportable es que se les otorgue un papel esencial en algunos ejecutivos y se les quiera equiparar a la normalidad partidista. No lo son, a pesar de las entrevistas humanas, de los reportajes cercanos a todo color y a toda página en aquellos medios que ellos no vetan, porque sí, también nos hemos acostumbrado a esa práctica desaparecida desde el 78 de silenciar a los no afectos.

Y no solo sube el volumen de las intervenciones políticas sino que el tono es cada vez más áspero, más polarizado dicen algunos, más cercano al odio me parece a mí. Y van aumentando las agresiones en la calle solo por amar a quién has decidido amar, por haber nacido en otro país, pobre por supuesto, o por defender los derechos de las mujeres que resulta es un negocio ideológico, y que lástima no haberlo descubierto antes y hubiera tapado la brecha salarial que es del 22% en este momento. Y nos concentraremos por el asesinato de Samuel, nos escandalizaremos por las resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid, y aplaudiremos por los nuevos derechos civiles adquiridos, pero nos estamos quedando muy cortos.