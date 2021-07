Todo va rápido, la adolescencia se adelanta, los contratos de trabajo son temporales, las carreras más cortas y la cincuentena una edad muy mala para encontrar trabajo. Tan mala es que los siete ministros remodelados del gobierno de España ya no cumplen los 50. Ni las travesías por el desierto que atravesaron Ábalos y Calvo junto al presidente Sánchez han sido suficientes para mantenerse en su puesto ahora que parece podrían llegar datos más optimistas en lo sanitario y económico. A imagen del alcalde de Amanece que no es poco, «todos somos contingentes, pero tú eres necesario», Pedro Sánchez ha hecho medida rasa por debajo de él, ha finiquitado las luchas de poder entre sus colaboradores más cercanos cesando a todos. Miquel Iceta, que llegó hace menos de seis meses al departamento de Política Territorial, se ve sustituido por una castellano-manchega y trasladado al Ministerio de Cultura con un desagrado que ha dejado patente en su toma de posesión.

Algunos han hecho más méritos que otros para su salida, pero lo que queda claro es que el acomodamiento en política es algo previo a 2015, y ha sido arrollado por el ritmo frenético de esta época de transición que no sabemos muy bien hacia dónde nos lleva. Ya no es sólo la aparición de nuevos liderazgos y su defenestración por agotamiento en pocos años como los de Iglesias o Rivera, sino el propio Ministerio de Política Territorial ha tenido seis titulares desde Soraya Sáenz de Santamaría en 2016 a Isabel Rodríguez ayer mismo. El también nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños recordaba en su traspaso de cartera que los nombramientos como ministro ni se piden ni se rechazan, como si le hablará al oído a Iván Redondo. Lo que sí se pide es entusiasmo en la aceptación de una responsabilidad que te aleja de la vida profesional y a la que es imposible predecir cuando podrás o deberás volver si te están esperando. Este movimiento incesante de nombres en la política española, aunque aplaudido por algunos poco entusiastas con el sistema, no lleva más que a la dificultad de los ciudadanos al servicio público que es la política y eso es una mala noticia tanto para la participación como para el desarrollo de proyectos transformadores a largo plazo. La estrategia equivocada en Murcia que precipitó otra desaparición, la de Ciudadanos para las próximas elecciones, y los datos sobre la concentración de ese voto en el Partido Popular han hecho necesarios los cambios para tener oportunidades frente a esa más que posible alianza con la ultraderecha. Si le sale bien al presidente caerá otro líder, Pablo Casado, también en tiempo récord.