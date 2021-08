Lunes 16 de agosto. Puente veraniego por excelencia, el de la Virgen y San Roque. Sinónimo de vacaciones, calor y fiestas patronales. Las del pueblo. Las de las verbenas en la plaza, conciertos, encierros, vermús, actividades infantiles, fuegos artificiales. Y reencuentros. Los de aquellos que se fueron a estudiar o labrar un futuro fuera de las calles que les vieron crecer y vuelven cada verano para disfrutar de los suyos, de lo que antaño fueron sus costumbres y de la paz que les genera estar en su pueblo aunque nunca la suficiente como para retenerles más de 15 días.

Es el segundo año consecutivo sin fiestas. Parecía que sí las habría. Que la vacunación avanzaba rápido para permitir juntarnos, mezclarnos y pegarnos en torno a la barra de Ambar. Que a pesar de la flexibilización de medidas seguíamos siendo responsables. Pero no. El exceso de relajación de los más jóvenes al terminar el curso, el aumento de contagios y la saturación de los hospitales, otra vez, han frenado de nuevo a las comisiones organizativas de festejos municipales.

La previsión esta vez se había cumplido. Entramos en la tercera semana de agosto con el 70% de la población vacunada. Pero ni aún así. Cuando la pandemia nos sorprende, porque nos coge desprevenidos, y cuando nos pilla con los deberes hechos, no es bastante. Uno de cada cuatro nuevos positivos tiene menos de 15 años. Los contagiadores en las residencias de mayores son los trabajadores que han rechazado inmunizarse. Y algunos de los que entran en la uci estaban hasta hace dos días negando el coronavirus. Aquellos que proclamaban las bondades de no recibir el pinchazo porque esto era una plandemia ahora no pueden ni respirar por sí solos. Y se lamentan. Y piden perdón a los suyos por semejante insensatez.

A pesar de este panorama, el ánimo general no decae. Mientras el Gobierno de Aragón prohíbe las fiestas populares hasta el 30 de septiembre, los pueblos montan las no fiestas. Eso sí, con todas las medidas de seguridad pertinentes. Aforos controlados, entradas nominativas, gel hidroalcohólico, mascarilla… las formas han cambiado, el fondo no. Por más virus que haya, el espíritu colectivo es difícil de distraer. Abstraerse de la fecha, del olor de casa, del sonido de la infancia resulta imposible. Así que solo queda que la distracción no acabe en perdición y que los adolescentes lleguen cansados de tanto sueño de las noches de verano. Afortunadamente, cada día que pasa hay más personas que han recibido su dosis de la vacuna y han superado la enfermedad. Por si acaso, si son supersticiosos, crucen los dedos o toquen madera.