Aquí estamos en el centro del debate por entre 12 y 19 euros, que es la horquilla que plantea el Gobierno para la subida del salario mínimo interprofesional. Hay una microeconomía para microvidas, las nuestras, las que sumamos euros para hacer frente a un pago inesperado o peor aún a los que les va la comida a final de mes o no podrán hacer frente al gasto de la luz. Unos 8,44 euros de media de subida al mes después de descontar la rebaja del IVA practicada por el Gobierno. El progreso en el primer mundo se suma a golpe de céntimo, tan modernos que nos creemos, tan evolucionados y con nuestra economía doméstica en los noventa.

La Comunidad de Madrid eliminará todos los tributos propios con los que contaba hasta ahora la región. El ahorro de cada contribuyente será de 70 céntimos anuales de impuestos, es un cambio tan micro que debería ser pasado a la nanoeconomía, no percibida solo con la observación directa. Hay otro lado de las cuentas, las que concuerdan con el capitalismo avanzado del mundo desarrollado. Los 6.500 millones de euros de beneficio que repartirán entre sus accionistas las cuatro grandes compañías energéticas del país. Una solo de ellas obtuvo el año pasado un beneficio neto de 1.394 millones de euros, ocho veces más que el registrado en 2019.

Estas sí son maneras de hacer cuentas y no peleando por diez euros arriba o diez abajo y copando las portadas de periódicos por 70 céntimos que parece que vivimos en una de esas series que nos recuerdan como era la vida en blanco y negro, aunque algunos estén ahora empeñados en idealizar.

Datos macroeconómicos agradables de contar son los 10.000 millones que se esperan antes de que termine el año de los Fondos Europeos de Recuperación, después de los 9.000 recibidos, y que así sin entrar en detalles nos hacen parecer una economía poderosa. Ayer supimos que hay un oasis entre los ciudadanos de a pie, una parcela que ha crecido un 15% llegando a su máximo histórico justo antes de la pandemia, los superricos, en ellos se junta lo macro y lo micro. 701 contribuyentes en España que no tienen que estar pegados al conteo por euros para medir sus vidas, porque declararon un patrimonio superior a los 30 millones de euros, pero casi dos tercios de ellos no debieron pagar el impuesto de patrimonio. Estos sí que han entendido la modernidad y la sociedad avanzada, y no los dos millones de trabajadores pendientes de la subida del salario mínimo, que según la CEOE es insostenible en una España en recuperación. Igual es que todavía no se han enterado de que la cesta de la compra se va a encarecer en 42 euros de media al mes, verás cuando se enteren.