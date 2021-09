Cuando llegué de Teruel a Zaragoza con cuatro años lo primero que aprendí fue el nombre de mi calle: Camino de las Torres y el nombre de la calle de atrás, con la que nos dábamos la espalda: calle de Millán Astray. Recuerdo que mi madre me dijo que me aprendiera bien esas dos calles y la del General Mola, desde donde partía la mía. Mi madre me lo dijo por miedo, porque Teruel era pequeño y allí mi hermana Ana y yo pasábamos solas a casa de los Sanchís Sinisterra a jugar con sus hijas, pero «Zaragoza es otra cosa y aquí no podrás salir sola a la calle y si algún día por la razón que sea te extravías tienes que recodar que vives en Camino de las Torres, a la espalda de Millán Astray». Yo era una niña muy obediente y con mis ojos acuosos le prometí que no los olvidaría y así cada vez que salía a la calle, ya fuera con mamá o con mi padre y hermanas, en voz baja me repetía ambos nombres por si en algún lugar de la ciudad me quedaba perdida.

Zaragoza me parecía inmensa y por eso siempre intentaba recordar más y más calles para no olvidar donde vivía mi abuela: Capitán Esponera; mi Toya: General Franco o mi yaya: calle del Buen Pastor. En aquellos años para mí los nombres de las calles solo tenían un sentido: el lugar donde vivían las personas a las que más quería. Había otra calle, Paseo de Marina Moreno, donde vivía la familia Gastón Nicolás con sus hijas Diana y Elena, amigas y hermanas de juegos y ausencias después.

Me gustaba recordar todos esos nombres y cuando no tenía nada que hacer los recitaba y en cada uno me detenía para recorrer las estancias donde nos habíamos deslizado hasta las entrañas de la tierra saboreando bombones de licor y secretos nuevos. Para mí eso eran los nombres de las calles y no tenían otro significado.

Tendría seis años cuando mi padre me habló del otro significado, del político, y me explicó que muchos de los nombres de las calles de Zaragoza era nombres de hombres amigos y cómplices del régimen franquista, cuyo único mérito había sido contribuir a que Franco se convirtiera, gracias a un golpe de estado y una fatal guerra civil llena de muertos y dolor, en un dictador. Todas las palabras que pronunciaba mi padre me hacían daño porque sonaban duras y eran feas, así que comencé a estudiar a cada uno de aquellos hombres que habían dado nombre a las calles de mi infancia y encontré frases como estas: «Viva la muerte. Muera la inteligencia». «Sembrar el terror, eliminando sin escrúpulos a todos los que no piensan como nosotros». Parecían hombres enfermos llenos de rencor y venganza y aquellas calles ya no me gustaban y aprendí a no nombrarlas, porque para hacerlo utilizaba el nombre de las personas que allí vivían y yo quería. Vamos a la casa de los Gastón o donde la Toya. Y así desde niña eliminé los nombres de esos hombres que nunca debieron tener una calle y menos volver a ella.