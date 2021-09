Sanidad dice no, el ayuntamiento pide un sí. Al final, oficialmente no hay fiestas en Zaragoza pero sí eventos multitudinarios y ambiente de Pilares. ¿Las no fiestas son las fiestas de la nueva normalidad?

Reclamar, además, ayuda para organizar dichas celebraciones, dispositivos de seguridad y prudencia a los ciudadanos ¿supone una contradicción? ¿Es posible limitar las ganas como hacen con los aforos y los horarios? ¿Es viable controlar la situación viendo lo que ha sucedido en otras ciudades?

Empieza el colegio esta semana y hay quien critica el protocolo sanitario de este curso. Solicitan más distancia interpersonal y medidas higiénico-sanitarias. ¿Las mismas que en parques, piscinas, vacaciones y fiestas de cumpleaños privadas de este verano?

Uno de los dos partidos que debe pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial se niega a hacerlo. Asegura que su postura «es un gran servicio a España». ¿Entonces por qué critican al de enfrente por hacer lo mismo? ¿Es patriótico incumplir una ley? Ojo que esa misma interpretación la hicieron los independentistas catalanes…

Investigan al rey Juan Carlos por diversos delitos. Algunos partidos políticos demandan presunción de inocencia y respeto a la institución. Los mismos que públicamente exigen llegar hasta el final para saber la verdad de lo ocurrido aunque bloqueen en el Parlamento seguir indagando. ¿Hipocresía o constitucionalismo? ¿Legalidad o tomadura de pelo?

Estados Unidos finiquita su misión en Afganistán después de 20 años luchando contra los talibanes. ¿Discurso entendible o fracaso absoluto?

Pactar con Vox para llegar al Gobierno y negar su condición de socio, ¿verdad a medias o manipulación? Ceder a sus reivindicaciones y afearles en público algunas actitudes, ¿responsabilidad o postureo?

Una comunidad autónoma baja impuestos propios que suponen un 0,02% de sus ingresos. Lo hace mientras requiere al Gobierno central más transferencias para disponer de más dinero. ¿Buena gestión o propaganda?

Señalar a Bruselas para no intervenir el mercado eléctrico y acometer medidas valientes para reducir la factura de la luz, ¿imposibilidad o demagogia? Criticar al Gobierno por ello cuando tu partido no lo ha hecho cuando ha podido, ¿incapacidad o partidismo?

Liberalizar las autopistas y plantear el pago por el uso de autovías ¿pura lógica u oportunismo? Censurarlo cuando has propuesto lo mismo anteriormente ¿ignorancia o caradurismo?

Criticar todo como estrategia política de oposición, insoportable. Justificar todo por sistema como plan de gobierno, intolerable. Sorber y soplar al mismo tiempo, imposible. Respetar la inteligencia ciudadana, parece que inviable.