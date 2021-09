Contra la naturaleza no se puede luchar. Lo decía esta semana entre sollozos un vecino de La Palma. Con la cara desencajada. Con los ojos enrasados, conteniendo la rabia y la desesperación. Las que ha supuesto la erupción del volcán. Sabían que esto podía suceder. Los científicos lo habían advertido. Era inminente la reactivación de Cumbre Vieja, un caso de libro. Pero es de esas cosas que aunque sepas que pueden pasar te pellizcan el estómago igualmente cuando ocurren.

Es una catástrofe. Una tragedia. Para todos. Para los que más, evidentemente, para los que han perdido sus casas, sus campos, sus animales. Una vida borrada del mapa en minutos. Lo que no es, desde luego, es un espectáculo maravilloso. Ni un atractivo turístico. Por si hay alguien más que piense lo mismo que la ministra de Turismo. La imagen causa impresión, tiene cierta belleza, incluso. Pero nada más. El fenómeno, según los expertos, durará semanas. Modificará la topografía de la isla. Los que regresen a su tierra tendrán que readaptarse. Cambiar su forma de vida. Y necesitarán ayuda. Espero que todos los que estamos siguiendo al segundo por televisión las imágenes, la explosión de las bocas, el camino de la lava hacia el mar arrasándolo todo a su paso, estemos ahí. Apoyando de la forma que sea.

Será la respuesta humana que podamos dar a la expresión de la naturaleza. Terrible. Pero ni desconocida ni imprevisible. Nuestro entorno nos está hablando. Se está comunicando con nosotros de la forma más directa y voraz. No hace falta que les recuerde lo que ha pasado en los dos últimos años. Lo tenemos muy presente. Bueno, todos no. Han vuelto a emerger los que reniegan de cualquier cosa que tienen delante de sus narices. Primero fue el cambio climático, luego la pandemia, después la vacuna, ahora el volcán. Ya no es que recelen o tengan dudas lógicas de algo en particular. Que cuestionen situaciones controvertidas por falta de información o de claridad en las explicaciones «oficiales». Se han constituido en un grupo social en sí mismo. Ven manos negras por todos lados. Y eso ya es difícil de justificar, por su parte, y de entender, por la otra. Además de agotador y peligroso.

No sé si se atreverían a lanzar determinadas afirmaciones teniendo cara a cara, en este caso, a los vecinos de La Palma. Mirarles a los ojos y soltarles que la lava sale desde una ladera y no desde la cima, y eso es muy raro. Que es una maniobra de distracción del coronavirus o del encarecimiento de la electricidad. La pena es que a algunos la subida de la luz no les dé para que se le encienda alguna bombilla. La de la prudencia, por ejemplo.