Dice el refrán que lo poco agrada y lo mucho cansa. No sé si podría aplicarse estrictamente a la era pospandemia en la que parece que entramos ya. Rozando el 90% de la población mayor de 12 años vacunada en Aragón, inmunizada e inyectando terceras dosis a nuestros mayores, resulta lógico pensar en que algo tiene que cambiar. Hemos sido obedientes cuando nos lo han exigido, prudentes cuando nos lo han pedido y responsables cuando nos han insistido en mantenerse en guardia. Con excepciones, con momento de debilidad, pero mayoritariamente concienciados hemos afrontado, asimilado y soportado a última hora las exigencias que la situación pandémica requería. Pero ya estaría.

Es conveniente mantener algunas medidas. Creo que en eso estaremos todos de acuerdo. Pero se dan situaciones que muy pocos entienden a estas alturas de la película. Los restaurantes han adaptado sus comedores al aforo permitido para que sus clientes puedan quitarse la mascarilla y comer tranquilos. Los cines han recuperado las palomitas. Los medios de transporte público, sus asientos. Los locales de ocio nocturno, su horario habitual hasta las 4 de la mañana. Pero en cambio, la moto va a medio gas. La capacidad en interiores o grupos de personas que pueden juntarse en torno a una mesa siguen limitados, la barra vacía y las pistas de baile desiertas. Igual es momento de ser valiente. Sin estridencias. Sin barrabasadas. Con mesura. Con sentido común.

Los epidemiólogos, los responsables sanitarios y los cargos que acaban firmando las órdenes en los boletines oficiales tienen sobre la mesa otra decisión que tomar. Han adoptado muchas y muy difíciles en el último año y medio. Duras cuando ha tocado confinar localidades enteras. Incomprensibles con la limitación de reuniones en navidades. Criticadas, alabadas, justificadas. Hemos escuchado todo tipo de valoraciones. Incluso hemos cambiado de opinión a medida que evolucionaban las olas. Por eso quizá es momento de enfrentarse al proceso inverso. Desandemos el camino. Volvamos a recoger la lana y a hacer el ovillo. Las prohibiciones y las limitaciones de derechos son para situaciones excepcionales. Mantenerlas en el tiempo más de lo debido puede resultar peligroso. Por incomprensible y por falta de concordancia con la realidad.

Sabemos que estamos a la puertas de las no fiestas del Pilar. Sabemos lo que va a pasar. ¿Es evitable? ¿Y después qué? Si suben los contagios, como es de prever, ¿servirá de algo no tomarse el café con leche en la barra? ¿Será efectivo impedir aforos completos? Cuando los expertos decían que tendríamos que aprender a convivir con el virus quizá se referían a eso. Ganas, creo, no faltan.