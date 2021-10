Hemos salido de un fin de semana más cercanos a Santa Teresa de Jesús que a los movimientos de la indignación. De nuevo un consorcio de medios recoge una filtración sobre el uso de paraísos fiscales por líderes mundiales y celebridades hechas a sí mismas, cinco años después de conocer la base de datos de los llamados Papeles de Panamá propiedad de la firma de abogados Mossack Fonseca y seis de la Lista Falciani proveniente de la información del HSBC y la impresión ciudadana ha sido casi igual a cero. Será porque ya una tercera vez con nombres recurrentes y prácticas conocidas de fraude sin que haya habido ningún cambio significativo sobre el tratamiento de los paraísos fiscales desinfla un poco el escándalo que se produjo en un primer momento.

El 8% de la riqueza privada utiliza este escape tributario, y en nuestro país está claramente recogido como supuesto delito contra la Hacienda Pública, y si no ha sido declarado, se consideran imprescriptibles. No se trata de un problema de falta de regulación de nuestras leyes sino de medios y recursos de la Agencia Tributaria, de reforzar la investigación tributaria en los delitos fiscales y fraudes más voluminosos para recaudar los 38.000 millones de euros que se pierden por no investigar a las grandes fortunas. Nuestra presión sigue a la cola de Europa, recaudando un 7,4% del PIB menos que la media de la zona euro, pero con una percepción de coste personal mucho más alto, y mucho más centrada en autónomos, asalariados y pequeñas empresas.

El cruce de saturación en la contribución al sostenimiento público e impunidad en las grandes fortunas y sociedades que escapan del mismo, aunque siga pareciendo años después que no produce efectos inmediatos en la realidad colectiva, se va abriendo una falla de cada vez mayor diámetro en la utilidad de nuestras instituciones, en los principios de equidad y solidaridad que deben regir para atender las necesidades básicas del antes conocido como Estado de bienestar. Es un movimiento lento pero imparable que rescataremos cuando tengamos que explicar en el futuro el colapso de algunas democracias prestacionales. El estoicismo en la reacción ciudadana ante la inevitabilidad de estos escándalos económicos o de los nuevos fichajes políticos del oligopolio energético muestra más a una sociedad en tránsito, que no reconoce todavía bien los códigos de acumulación de riqueza trasnacional, bajo camisetas grises deportivas y el mito de los emprendedores de garaje. Mientras tanto nos entretienen con el inasumible coste de la regulación del salario mínimo, el contrato indefinido o la cotización para las pensiones.