Es domingo, un domingo breve de un octubre que acaba de arrancar con las imágenes del volcán de La Palma arreciendo y golpeando, cuando la Sexta anuncia un especial donde se van a dar a conocer nombres de políticos, artistas, músicos, deportistas, empresarios, mafiosos, aristócratas… que a lo largo de su vida han creado estructuras financieras en paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos. Unos minutos después comienza el programa y escuchamos algunos nombres que han salido a la luz gracias a esta necesaria investigación: Pep Guardiola, Julio Iglesias, Tony Blair, Elton John, Andrej Babis, Ringo Starr, Mario Vargas Llosa, Miguel Bosé, Shakira, Angel di María, Carlo Ancelotti, Claudia Schiffer, Los Legionarios de Cristo, Corinna Larsen y un número de nombres mucho más amplio entre los que figuran presidentes de países, mafiosos, empresarios, estrellas del porno…, todos ellos privilegiados desde un punto de vista económico y privilegiados al saberse intocables desde un punto de vista legal. También todos ellos tienen un elemento en común, quizá el más peligroso, pensar y creer que evadir impuestos es algo que no está mal y que simplemente lo hacen muchos, ricos como ellos, que siempre olvidan que en la solidaridad con los otros se sustentan las democracias y el futuro de los países, pero eso a ellos poco les importa porque simplemente son lo más de lo más y tienen derecho a todo y además tienen la suficiente pasta para comprar la paz de la evasión y saber que si los pillan tampoco pasará nada, porque los estados una y otra vez los protegen a través de amnistías fiscales y de mirar hacia otro lado porque ellos son los más poderosos, tienen medallas otorgadas por sus países, han participado en campañas políticas y sus imágenes y palabras han dado la vuelta al mundo entre loas de admiración y deseos de imitación.

Diría que la indiferencia se apodera de alguna forma de muchos de los que estamos escuchando el programa y si es así es porque sabemos que qué más da: hoy son estos y mañana serán otros y alguien señala que a los ídolos se les perdona todo y recuerda que cuando Ronaldo y Messi acudieron a un juzgado por un problema con Hacienda las personas que allí estaban esperándolos solo supieron vitorearlos al grito de campeones. Lo de Hacienda no iba con ellos, por qué iba a ir con ellos, si ellos son Messi y Cristiano y de alguna forma todas las personas que los admiran los colocan en un altar donde se hacen intocables. Yo admiro a Elton John, he leído a Vargas Llosa y reconozco su talento, como reconozco el de Guardiola, Julio Iglesias, Ringo Starr, Shakira…, que han practicado el arte de estafar como ejemplares diletantes. Hoy me parecen vulgares y no encuentro en ellos nada por lo que seguir admirándolos, ahora que sabemos que juegan con nuestros corazones para reforzar sus bolsillos en paraísos fiscales vetados al común de los mortales.