Todos los hermanos eran audaces y todos murieron. Todos los hermanos eran hermosos y todos murieron. Todos los hermanos eran valientes y todos murieron. Todos los hermanos eran honrados y todos murieron. Estaba el poeta, el cineasta químico, el escritor cantautor, el historiador filósofo y el que perdió su cabeza rezando y sollozando duelo en días de cierzo abrumador. A todos ellos los conocí y a todos ellos los amé, porque en aquella casa, la casa de mi abuela, el tiempo se había detenido de una forma perversa y confiada, protegiéndonos entre cortinas de terciopelo, belenes acristalados, cenas con sonrisas y frágiles palabras que nadie pronunciaba.

El pasado lunes tuvo lugar en el Teatro Principal de Zaragoza la VII Edición de los Premios Labordeta, que otorga cada año la fundación que lleva el nombre de José Antonio, el escritor cantautor, y mientras unos y otros hablaban yo me acordaba de todos los hermanos que ya no estaban y que de una forma u otra me habían acunado en su regazo, para de esa forma aprender a saborear la vida entre tragos que de dulce caramelo se irían tornando en ácido y amargo provenir.

Todos los premiados recordaron a alguno de los hermanos, porque los hermanos eran fuertes y habían dejado regueros de buenos recuerdos y de horas confortables, porque ellos sabían quién creó la palabra y el odio, quién las blasfemias y las adoraciones y en atardeceres a los que no pusieron nombre se fueron marchando sin alzar mucho la voz, sabiéndose empujados hacia el huracán que dejan los recuerdos a los que a veces es mejor renunciar.

Hubo un tiempo en el que los hermanos fueron niños y es fácil imaginarlos en aquel caserón, que era como un trasatlántico a la deriva, anclado en el corazón de Zaragoza, y donde se contaron todos los cuentos con los que uno puede soñar y que sirvieron para alimentar todas las horas que luego cada hermano iba a vivir en el espacio desprotegido de su yo, hasta que el hermano poeta escribió: «Desprecio mi violencia. No quiero mi ternura. ¡Te escupo, estúpido Miguel Labordeta! Eres como toda la gente que va hacia los cementerios camino del sábado o del cine. Yo no solicité residir en el mundo ¡que nadie pues, oídlo bien, me pida cuentas…!».

Los hermanos se quedaron en silencio al leer los versos del poeta y al comprender que algo había en sus vidas que los iba a hacer inmortales y prontamente mortales. Pero nada de eso era importante porque los hermanos eran fuego y su madre los había cobijado entre silencios y mentiras cosidas al carbón y a los muertos y a ese lugar despoblado de risas donde los hermanos se sumergían para robar las pesadillas que otros niños y hermanos habían provocado y que ellos podían convertir en apocalíptica y suave caricia.