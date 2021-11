Pocos ámbitos suscitan tanto o más interés que el sanitario. Todo lo que ocurre en ese terreno nos importa. Nos inquieta. Nos preocupa. La pandemia ha estrangulado a muchos sectores pero, afortunadamente, como reza el refrán, Dios aprieta pero no ahoga. La sanidad pública sigue tensionada. Y los sanitarios, agotados. La realidad que han vivido los hospitales la conocemos de sobra. Por experiencia, por testimonios cercanos o por los medios de comunicación. La situación en los centros de salud quizá no tanto.

Denuncian los profesionales de Atención Primaria que su situación es agónica. Literalmente. Ha sido una de las principales conclusiones del 34º Congreso Aragonés de Atención Primaria celebrado estos días en Zaragoza, tal y como recogía EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. Aseguran que las demoras son intolerables, hasta 10 y 15 días para pedir cita con el médico de cabecera. Creen excesiva la burocracia que muchos tienen que hacer. El sistema, dicen, se ha quedado obsoleto. Y será peor si no se actúa, advierten, porque existe un déficit de médicos que empeorará a corto plazo con la jubilación de un 30% de los facultativos. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, está de acuerdo con darle una vuelta de tuerca al sistema pero se pone a la defensiva con casi todo lo demás. La presión actual en los centros de salud, señala, es la que correspondería a un mes de noviembre anterior a la pandemia.

Parecen diagnósticos distintos. O cuando menos distantes. En medio, nosotros. Los pacientes, que somos más que nunca eso. Es más probable que te toque la lotería que te cojan el teléfono. Que te caiga un rayo a que te vea cara a cara tu médico de familia. Si pides cita por la aplicación o por internet, suerte si te dan antes de una semana y te aclaras poniendo para qué y a quién quieres ver. Que se lo digan a nuestros mayores, que los pobres han sufrido con el virus en todos los aspectos.

Nos explicaron que el cambio de funcionamiento se debía a la emergencia del coronavirus. Al poco material del que disponían los sanitarios para protegerse. Que la telemedicina era una buena opción. Lo entendimos. Pero quizá algunas cosas merezcan revisión.

Los centros de salud nunca han estado cerrados aunque desde fuera pareciera que dentro no había nadie. Estaban y están. Han atendido, según sus propios datos, más del 80% de los casos de covid. Han hecho las PCR, han inyectado vacunas, han rastreado contactos de positivos. Pero la realidad es que a hoy por hoy la normalidad no ha vuelto. Y la queremos. Mejorada, adaptada, corregida, pero abierta, normalizada y sin tardanzas. Porque los retrasos en sanidad cuestan vidas. Y no nos merecemos más si podemos evitarlo.