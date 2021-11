El sábado detuvieron a un concejal socialista del Ayuntamiento de Zaragoza por un presunto delito de violencia machista sobre su esposa que provocó según la denuncia presentada ante la Policía Nacional lesiones en un pie y una mano. El Juzgado de guardia de Violencia sobre la Mujer de Zaragoza decretó horas después la libertad del concejal que se encuentra hospitalizado por problemas cardíacos, pero con una orden de alejamiento de la posible víctima. Se está a la espera de que reciba el alta médica para comparecer ante el juzgado que se ha hecho cargo de las diligencias. Y hasta aquí toda la información de la que disponemos, con una presunta víctima denunciante, un presunto delincuente hospitalizado y en espera de que puedan continuar las diligencias judiciales.

Las víctimas de violencia machista nos miran, nos leen desde sus casas en una vida difícilmente imaginable para la que no ha estado ahí, deseando lo que más en la vida, que el sistema policial y jurídico las proteja porque su círculo más cercano de afectos se ha convertido en la soga de odio. Las mujeres que no sospechan ni remotamente que un día en el futuro les pasará también a ellas van recogiendo información sobre este caso como tantos otros. La tasa de víctimas de este tipo de violencia se encuentra en el 16,6 sobre 10.000 mujeres, y 37 son las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Estaría bien actuar con rigor y cautela, estaría bien dejar de caer en un torrente de declaraciones de todos los partidos políticos a las pocas horas de conocida la denuncia y la detención. Quizá dejar de echar en cara al contrincante político quién se da más golpes en el pecho, quién pidió más o menos celeridad en casos similares dependiendo del color político del acusado. Se les olvida que aquí las protagonistas son otras, en este caso la esposa del edil que supongo que en este momento lo que menos le importa son los cruces dialécticos de los por ahora compañeros de su marido en defensa de los principios feministas que algunos de ellos, por otra parte, abominan en cuanto tienen oportunidad. Hay un presunto agresor que se encuentra hospitalizado, lo que ralentiza todavía más el procedimiento, y las condenas populares no van ya de cuestión de horas. Ante un hecho gravísimo solo espero de los representantes políticos seriedad y rigor, porque no todo vale para los resultados partidistas. Vivimos en España durante cuarenta y tres años otro tipo de terror terrorista, ni contra el que todo valía, y frente a los que algunos se quisieron apropiar del dolor de las víctimas. La violencia nunca debe dar réditos políticos, se combate desde la coherencia y la honestidad.