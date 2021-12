Se oyen los ruidos de los coches, sus cláxones alarman inquietantes, pero en casa está todo tranquilo, porque hay luces y silencio. La calle es un bullicio de ir y venir en unas fechas donde lo importante es comprar para felicitar y agasajar con comida, bebida y regalos. Llegan las navidades y decidimos ser felices, aunque sea de manera superflua e incluso de manera irresponsable. Pero nos decimos: hay que vivir y la vida merece ser vivida y oye, al covid que le den. Así somos, somos seres imperfectos y llenos de necesidades y lo que más necesitamos es querer y que nos quieran, porque así nos han enseñado a vivir y a ser, y a pesar de la pandemia y de la guerra necesitamos amar y ser amados. Poca cosa más.

A veces el teléfono se queda en silencio y eso es bueno, porque simplemente nadie tiene nada que decir y siempre que no hay noticias son buenas noticias, al menos eso decíamos los de mi generación que no teníamos móviles y solo una cabina de teléfono en una avenida para avisar de una llegada. Siempre buenas noticias. Las malas noticias nunca se daban a través de una llamada en una cabina de teléfono en una calle poco iluminada. Ahora todo es diferente y el móvil te advierte y te asusta con las cosas que pasan fuera y que no quieres que pasen en tu casa, que es un lugar que consideras en paz y a salvo.

En el mercado se habla de las cosas que pasan en la calle y nadie quiere desatender una llamada que suena, aunque sea simplemente para informarnos de una oferta que en nada nos interesa, pero quién sabe, porque igual, aunque el teléfono nos sea desconocido, sea algo importante. De sobras sabemos que no. Nos hemos vuelto ciegos, sordos y mudos, por mucho que veamos, oigamos y hablemos, porque realmente ni sabemos ver, ni queremos oír y hablar nos interesa casi nada.

Y así la ciudad sigue atascada y atormentada y aunque llegue la noche se siguen escuchando más y más cláxones y sirenas que no sabemos sin son de ambulancias o de coches de policía y a veces da miedo pensar en lo que existe fuera, porque dentro, en casa, nos consideramos a salvo y calientes. Ayer subió una vecina a decirme que tenía frío y miedo, es mayor, y sus calcetines estaban rotos y su mirada muy cansada. Le dije que pasara, pero me dijo que no, que tenía miedo, porque no sabía de mi vida ni de la de mis hijas, como si eso fuera primordial. Me hubiera gustado preguntarle si el miedo le hacía más feliz o la mantenía simplemente a salvo de la vida, no pude. Se fue escaleras abajo mientras la ciudad seguía atascada y atormentada y yo me refugiaba en las olas de falsa serenidad que nos brinda el miedo una y otra vez.