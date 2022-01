Nos saluda 2022 y no sabemos si abrirle la puerta o cerrarla a cal y canto a ver si de esa forma todo lo que tiene que ver con la pandemia, con el covid, con delta, con ómicron deja de ser real y pasa a formar parte del mundo de las pesadillas que nunca fueron sueño. En la calle hay dos expresiones que se reiteran hasta el infinito: «Se ha contagiado» «se hizo un antígeno y dio positivo. ¿Qué quieres? Esto es la que hay». Apenas nos miramos porque solo hablamos una y otra vez de la pandemia y no nos miramos, porque no queremos saber si la persona que está en la mesa de al lado en aquella terraza o pegada a nosotros esperando a cruzar un semáforo lleva bien puesta la mascarilla o juega con ella a creerse y hacernos creer que se protege y nos protege. Nos hemos vuelto, sin quererlo, espías unos de otros, porque el ruido de las noticias tiene un volumen insoportable y todos en algún momento nos hemos imaginado infectados y enfermos y eso nos asusta y como pobres diablos no abrimos la puerta al cartero que llegó por la mañana con la carta que nos anunciaba que todo tenía otra lectura, carta que no leeremos porque estamos esperando que los números de la muerte nos lleguen en forma de telegrama escueto y diario.

Pobre 2022 que llega como una paloma herida y a pesar de sus pocas horas lo comparamos y le exigimos que sea más benévolo que el 2021, menos trágico que el 2020 y lo hacemos responsable de todos nuestros temores, de todos nuestros fracasos, cuando estos son solo nuestros y los forjamos y los desarrollamos entre todos a base de desconfianza, en bronca continua, con desasosiego y esa forma generalizada de insultarnos desde las barricadas que hemos levantado con el esfuerzo de nuestro mejor y más ordenado miedo. Hace meses, no sé si lo recordarás, no nos dijimos hola para evitar detenernos, para evitar que tú me contaras los casos de covid que asolan a tu familia, a tu comunidad o a tu barrio. Hicimos como si no nos hubiéramos visto y vimos que eso era lo mismo que hacían otras muchas personas y ahora te digo que aquel día cuando llegué a casa y me vi completamente sola en medio de la noche caída sobre el suelo de mi habitación de repente y sin previo aviso, abrí las ventanas y grité tu nombre: Yolanda, Elisa, Juan, María, Luis, Ana, Pedro…. Nadie respondió y así de esa forma tan insólita nacieron los días rasgados por inexplicables y eternos silencios. Así que sí: tú 2022 no tienes la culpa de nada, no eres responsable de la pandemia que un día será endémica, ni eres el padre de todos aquellos que nos mal gobiernan ávidos de poder, ni siquiera tendrás la culpa de cuantas borrascas, terremotos, tormentas perfectas o incendios nos asolen, tampoco estarás tras las manos que golpean mujeres, violan niñas y despóticamente matan pueblos. Tú, 2022, solo eres un año nuevo para una sociedad globalmente enferma, destruida y desatendida de sí misma.