Cuánta ilusión anoche. De los Reyes Magos por viajar tanto en tan poco tiempo para hacer felices a millones de niños. De los pequeños por descubrir los regalos que llevan todo el año esperando. De los padres por ver la cara de felicidad de sus hijos conscientes de que el esfuerzo de sus Majestades siempre vale la pena.

Hablando de reyes, ayer fue el cumpleaños de Juan Carlos I. No sé qué habrá pedido este año a sus homólogos de Oriente. El emérito los tiene más cerca que nunca desde que se instaló en Abu Dabi hace 17 meses. Y la vida que lleva a sus 84 años, renuncia al trono y exilio mediante, es igualmente regia. Desconozco qué puede desear. Quizá regresar a España. Justo lo contrario que podría haber escrito en su carta su hijo y sucesor. ¿Qué hacen Melchor, Gaspar y Baltasar en caso de colisión de petición de regalos? Menudo papelón. Similar al de Felipe VI.

Cuestionado, criticado, incomprendido o no, lo que está claro es que el actual jefe de Estado tiene un reto complicado. La monarquía como institución en España no atraviesa su mejor momento. Contrariamente a lo que habrían pensado en el seno familiar, al enemigo lo tienen en casa. Hasta ahora las maniobras de supervivencia y popularidad de cara a la galería han sido fructuosas. Durante estos casi 47 años, la imagen de monarca campechano y alegre tallada a conciencia ha generado más elogios que críticas. Hasta que todos aquellos que se preocuparon de tapar sus escándalos y distraer la atención social se cansaron. Opiniones sobre su elección y legado aparte, lo incontestable es que la carrera del Emérito acumula sombras por doquier. Las últimas, supuestos pagos con dinero público a presuntas amantes. Las penúltimas, supuestos fondos en el extranjero. Las antepenúltimas, regulaciones fiscales con la Agencia Tributaria española después de iniciarse las pesquisas sobre supuestos cobros de comisiones por la adjudicación del AVE de La Meca. Y otras tantas que desconoceremos. De momento.

Curiosamente, investigación que se abre, investigación que destapa una pequeñísima parte de un grandísimo escándalo, e investigación que se cierra. La inviolabilidad durante su reinado lo cubre todo. Como el seguro a todo riesgo. Da igual lo que pase. No hay ni que dar explicaciones. A quién le importa la ética cuando hay dinero de por medio.

Puede que 2022 desvele por cuál de los dos monarcas se inclinan Melchor, Gaspar y Baltasar. Suerte que son tres y en caso de empate uno deshace las tablas. No obstante, son magos pero no tontos. No se les puede engañar por mucho tiempo. A los ciudadanos, tampoco. A ver si al final las misivas a los Reyes se van a llenar de peticiones de referéndum.