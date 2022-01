Chuletón, chuletillas, lomo o tajo bajo. Las supuestas palabras de Alberto Garzón a The Guardian son, como la carne, para todos los gustos. Todos respetables. Con una salvedad. Los que a sabiendas se sostienen en falsedades o medias verdades.

Mucho se ha dicho y escrito sobre qué dijo exactamente el ministro de Consumo. Pronto se disipan las dudas al leer la entrevista íntegra. Pero quien tiene ganas de embolicar, lo consigue.

Como suele decirse, y aquí viene al pelo, se han juntado el hambre con las ganas de comer. Por un lado, un ministro de cartera ligera pisando un terreno pantanoso. Por otro, los que buscan protagonismo o desviar la atención de otras cuestiones caseras más incómodas. En cualquier caso, afán de sacar tajada sea cual sea el precio. Y de unas declaraciones suculentas se aprovecha todo. Como del cerdo.

Y qué quieren que les diga, me agotan. Me resulta increíble (por difícil de creer no por sorprendente) la campaña emprendida por algunos socialistas y el Partido Popular para defender la calidad de la carne española de un presunto ataque. Que salgan en tromba a visitar granjas y empresas cárnicas me parece desproporcionado. Lo que todos queremos es comer productos de primera categoría y a los españoles nadie nos va a venir a explicar cómo hacerlo. Porque como aquí nos sentamos en pocas mesas en el mundo. Porque sabemos cuándo quieren darnos gato por liebre. Porque es indiscutible que la carne de un animal criado al aire libre, con la mejor alimentación posible, es mejor que la de otro hacinado y con prisas para engordarlo. Y eso no conlleva que la segunda sea de mala calidad.

Más allá de lo obvio, existen diferencias importantes entre promover la ganadería extensiva y querer arruinar la intensiva. Entre pedir un menor consumo de carne y abogar por el vegetarianismo. Es compatible defender una mayor calidad de la producción ecológica y ser consciente de que ese modelo es insuficiente para alimentar a millones de personas en el mundo. Hay un abismo y mucha demagogia de por medio. Más aún si asoman unas elecciones autonómicas.

Pero mientras el tiempo se invierte en pronunciar obviedades y el espacio se llena de discursos populistas, poco queda para ocuparse y preocuparse de lo verdaderamente importante para el ciudadano. La factura de la luz sigue por las nubes; los contagios, desatados; los centros de salud, desbordados; los hospitales, tensionados; los test de antígenos, caros; la web para comunicar los positivos y tramitar las bajas, colapsadas; el turismo, a la baja; nuevas corruptelas, desapercibidas... No permitamos que nos emboliquen.