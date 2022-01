Vivimos en una sociedad hipócrita donde, a menudo, la teoría y la práctica van por separado. Decimos una cosa y hacemos la contraria. Somos políticamente correctos pero miramos de reojo y con envidia a los versos sueltos. Reclamamos sinceridad y luego, si nos sorprenden las reacciones, reprendemos a quien ha realizado ese esfuerzo e, incluso, lo linchamos hasta propiciar su rectificación. Pedimos claridad para después escandalizarnos. Hipocresía pura y dura.

Creo realmente difícil dar marcha atrás en unas declaraciones. Sobre todo si quien lo hace trabaja en política. Cuando esto ocurre se debe, uno, al efecto de sus palabras, que llegan más lejos de lo esperado, dos, al rapapolvo que le han echado en casa. O, incluso, a una combinación de ambas. Pero nunca por un cambio de opinión. Nadie se acuesta creyendo en z y se levanta proclamando b. Eso no es matizar, que a veces resulta necesario, sino decir Diego donde dije digo.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón ha aprendido este fin de semana que a veces esas cualidades que se alaban y valoran en público no son bien vistas ni entendidas en privado. No por parte de los ciudadanos que, probablemente, como ella misma confiesa, pensarán igual. Sino porque estropea el interés o la paz social que el Ejecutivo persigue y da carnaza en tiempos en los que pesa más el parecer que el ser.

Sira Repollés ha confirmado lo que prácticamente todos explican en círculos reducidos. El Ejecutivo de Javier Lambán y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) andan como el perro y el gato. La relación es mala. Todas las órdenes salidas del Pignatelli han sido recurridas en el Coso. Llevamos casi dos años de este pulso de derechos, garantías y medidas excepcionales. Durante todo este tiempo el cruce de documentos y las pullas no han cesado. En ambos sentidos. Valoraciones incluidas en escritos judiciales, negro sobre blanco, y acusaciones desafortunadas en momentos complicados de gestión.

Probablemente lo más desafortunado que haya comentado la consejera sea que unos jueces de derechas deciden en contra de un Gobierno de izquierdas. Constituye una acusación tremendamente peligrosa porque supone poner en jaque la división de poderes y señalar a unos profesionales de no cumplir con la importante función que le corresponde, que no es otra que garantizar el cumplimiento de las leyes y la proporcionalidad de las mismas. Si realmente eso ocurre lo grave no es que Sira Repollés lo diga sino que la maquinaria democrática no se haya puesto en marcha para apartar a los que arriesgan el juego limpio. Eso sí sería perverso y no llevarse mal dentro del marco de convivencia del que nos hemos dotado en este país.