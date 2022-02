António Costa logra la mayoría absoluta en las Portugal y el Bloco de Esquerra se hunde a la quinta posición. El rechazo al proyecto de presupuestos del ejecutivo por parte de su izquierda parlamentaria, la misma que le había otorgado la confianza para gobernar, y la inestabilidad política que creó arrastrando al país a unas elecciones generales se ha cobrado sus víctimas.

No sé si este resultado tendrá consecuencias más allá de sus fronteras, pero deja tendencias claras sobre las aspiraciones de los votantes, siguen siendo más valorados los proyectos en positivo, posibilistas y tendentes a mantener la paz social. Porque la estabilidad y el premio a la gestión de la pandemia se viene repitiendo en las últimas convocatorias electorales. No son tiempos de mudanza sino de prudencia. Obstaculizar en lo posible, aunque a tus seguidores les parezca necesario, conduce a la frustración y a la esterilidad. El éxito de la legislatura en España pasa por retener el apoyo de sus socios en una reforma de ley tan angular como la laboral. Las dependencias de unos y otros con motivaciones externas y bien justificadas, Bildu y BNG por sus sindicatos afines, ERC y PNV por reclamaciones competenciales deberán calibrarse adecuadamente porque una no ratificación de lo acordado por la concertación social tiene difícil explicación. La misma revisión debería hacer la ministra de Trabajo enroscada en separarse del apoyo de Ciudadanos, y aceptar de buen grado que una parte de la derecha política se alinee con la CEOE con la que siempre se ha negociado.

El mismo día de las lecciones portuguesas, Aznar en la campaña de Fernández Mañueco en el territorio donde inició las victorias electorales del Partido Popular en las elecciones autonómicas en Castilla y León que han continuado por casi 35 años, ofreció también a su presidente nacional del partido una recomendación publica no solicitada sobre la necesidad de la victoria. Vencer, pero con objetivos, ganar para construir, «para ¿hacer qué?» en sus propias palabras. No se puede poner en riesgo todo el potencial autonómico del partido popular para llevar «a no sé quién a la Moncloa» mientras Casado debía escuchar desde el público con esa capacidad para soportar las críticas e incluso las burlas de una manera estoica, viendo como Saturno volvía para devorar a su hijo por mucha barba que le haya crecido. La constatación de la trayectoria errática de la actual dirección nacional del Partido Popular por uno de sus tótems en medio de una campaña electoral abre las quinielas sobre si Casado llegará como candidato a las generales, sobre todo si no produce un adelanto electoral.