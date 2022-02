Escribo desde Madrid en un día soleado con la torre de Telefónica observándome desde el flanco derecho, mientras frente a mí se suceden tejados anónimos que cobijan vidas anónimas a las que sigo indecentemente, imaginando sus pensamientos y sus conversaciones y soy capaz, incluso, de tararear la suerte de su no fortuna. Ahora se abre una puerta y un hombre sale a una terraza y fuma y mira hacia la torre de Telefónica y sigue fumando, lo hace con placidez, como si ese instante fuera a ser eterno. Pero no hay nada eterno, le susurro, aunque sé que no me escucha y posiblemente ni siquiera me vea. Esa es la trampa de las grandes ciudades, lugares en los que habitamos sin vernos y sin querernos y sin que nos importe realmente el dolor o la constante que hace de la vida una vida insoportable y nos coloca en la habitación más oscura, esa a la que no llegan los sonidos y en la que se han bloqueado las ventanas para que el aire se vicie con todos nuestros tormentos. Pero eso es silencio y nadie debe saberlo y por eso salimos a la calle como si nada pasara, como si amáramos locamente y todo fuera una fiesta, con banda de música, confeti, baile y mucho champagne. Que no falte el champagne para que todo el mundo nos olvide y nosotros nos olvidemos de nuestro dolor, que es hondo y siempre mira hacia adentro.

Tejados anónimos Me asomo a una de las ventanas porque ya no quiero escribir más y me aburre la torre de Telefónica y esos tejados anónimos que no me dicen nada y por eso quiero sobrevolar la calle que tiene el sonido cotidiano de un día de faena. Pasan coches y niños y madres con niños y padres sin niños y señoras mayores que caminan solas y señores mayores que se aburren solos y miran con descaro a las muchachas que se ríen juntas. Ayer una amiga -caminábamos sin rumbo y cuesta arriba- me contó la historia de unos tíos suyos que viven en París y que con cuarenta años se compraron una casa en un lugar precioso de la ciudad, sin darse cuenta de que la casa estaba en el pico de una cuesta que ahora, con 80, no pueden transitar y dependen de la bondad de sus familiares más jóvenes para que les hagan llegar la comida o los acompañen al médico. Le pregunté que por qué no se cambiaban de casa y me dijo que si se iban de ese lugar moriría su historia de amor y ellos serían invisibles y olvidados. Quizá los tíos de mi amiga tienen razón y permanecer en esa casa, ubicada en el pico de una cuesta que ellos ya no pueden transitar, hace que los demás estén pendientes de ellos y así ellos se sienten menos solos y aunque se asumen como carga, cada día colocan flores en los jarrones y chocolate en los ceniceros y amasan pan y cuando llegan los suyos con los medicamentos o con el dinero o con las bolsas de la compra hay una casa que sigue viviendo una hermosa historia de amor. Desde mi ventana yo no la veo.