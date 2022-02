Hay nervios por los resultados de las elecciones castellanoleonesas, predictores que avisan a tres días de las elecciones remasterizando su propia previsión que, si la participación a las dos de la tarde baja del 33% podría ganar el PSOE. Esta es también una novedad de esta campaña además de las ovejas o la remolacha, presidentes de institutos demoscópicos pronunciándose sobre las variaciones en los sondeos, impublicables por otra parte según la Ley electoral. Los llamados a votar valoran en la decisión de participar si su contribución particular puede resultar prescindible, si entre dos millones de posibles electores que añadiría o modificaría su voto.

Siguiendo con el valor instrumental del voto, muchos pueden pensar que, si otros no han podido lograr cambiar la política de gobierno con sus preferencias, han conseguido lo mismo que si no te implicas, nada. Pero incluso aquellos que, sí consiguieron ver reconocidas sus reivindicaciones, su ganancia colectiva se repartirá igual entre quienes no participaron que los comprometidos que asumieron los costes de la participación. Cualquier avance en la cobertura de la educación gratuita, en la cartera de servicios sanitarios se producirá para todos, votantes o abstencionistas. De ahí que los partidos políticos luchen contra la abstención rompiendo la lógica de costes y riesgos, a excepción de las llamadas a la necesidad del último voto e intentan movilizar teniendo en cuenta que la política es una actividad más expresiva que instrumental.

Independientemente de los beneficios materiales que puedan obtener, y ahí están como exponentes claros de reivindicaciones particulares las candidaturas de Por Ávila, Soria Ya o UPL, la participación constituye una actividad más expresiva que instrumental.

Incluso en estas candidaturas que son una impugnación total a la actual distribución, su apoyo se materializa como una forma de expresar la importancia que los define como grupo. La identificación actúa como gran revulsivo para apostar por estas o cualquiera otra candidatura, pero ya no actúa de una manera unívoca a lo largo de la vida, y a partir de la década de los ochenta muchas democracias han registrado un incremento del número de ciudadanos dispuestos a modificar su conducta en función de las circunstancias de cada elección. Los cambios culturales como el acceso a la información, los medios de comunicación masiva o el aumento de la formación educativa estarían en el origen de esta transformación que algunos definen como el zapping político-cultural. El domingo veremos cuál ha sido el canal preferido pero quedará mucho para conocer la programación entera.