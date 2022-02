Cuando era pequeña, no sé, tendría unos ocho o diez años, había cosas que no me gustaban nada. No me gustaba el olor a gasolina cuando bajábamos al garaje y mi padre, ante nuestras quejas, optaba por abrir las puertas del coche, como si con ese gesto aquel olor fuera a desvanecerse, mientras el jersey de lana que había tricotado la abuela picaba con constancia y hacía que todo fuera poco luminoso y hasta asfixiante. No me gustaban las noches de entre semana, ni los días en los que el profesor de gimnasia decidía que esa mañana había que jugar al balón prisionero y yo, temerosa, temblaba detrás de compañeras más altas, porque sabía que iba a ser elegida en último lugar y que mi equipo iba a perder. Mi abuela me decía que tenía manos de árbol y corazón de cascabel y con esas manos de árbol era imposible dirigir bien un balón y menos transportar con destreza la vajilla sobre una inestable bandeja. Con el corazón de cascabel tampoco se podían hacer demasiadas cosas porque era ruidoso y con su estrépito desvelaba su mismo desaliento.

Tampoco me gustaban los merengues, eran muy dulces y sabían demasiado a merengue y sé que alguna vez los probé, quizá dos, aunque yo creo que fue sola una vez. Había días que no me gustaban y era cuando mi padre amanecía triste y lo estaba por cosas que pasaban en el mundo, lejos de España, y que a él le entristecían brutalmente y entonces se escondía en su despacho y escribía y componía y yo sé que también lloraba. También le entristecían las cosas que pasaban en esa España que era todavía de dictadura, totalitarismo y falta de libertad y cordura y esas, además de entristecerle, le enfurecían y a mí no me gustaba nada que sufriera. Eso era lo que menos me gustaba.

Había cosas, sin embargo, que me gustaban mucho. Me gustaba leer al lado de mis mayores libros para niñas y me gustaba ir a los conciertos y al cine y a los mítines donde, ya en democracia, se respiraba el aroma de las cosas bonitas que estaban por venir y que luego, desgraciadamente, no fueron tan bonitas y algunas ni siquiera terminaron por llegar. No sé si me gustaba más el helado de fresa o el de limón de los Italianos y por eso mezclaba los dos sabores y disfrutaba en tardes de verano, cuando Zaragoza era una ciudad que echaba a andar y en la plaza de España, sobre casas que a mí me parecían muy muy viejas, se anunciaban cosas como el caldo de carne que mi abuela nunca utilizó para cocinar, porque decía que vaya usted a saber. Hay cosas que sin gustarte terminaron por gustarme y otras que gustándome hoy no me gustan, pero sin embargo hay un sentimiento que permanece inalterable y que tiene que ver con la devoción y admiración hacia quienes escuchan sin juzgar, piden sin exigir, toleran sin cuestionar y viven dejando vivir, algo de lo que solo unos pocos pueden presumir.