La gente no se equivoca cuando vota. La justicia no yerra cuando imputa. La humildad suele convenir más que la prepotencia. Creer que los resultados de una determinada acción son fruto de la ignorancia de una masa de ciudadanos imbéciles o de una campaña de persecución política es propio de ignorantes. De cortos de miras. De soberbios.

Conocida la nueva representación en el parlamento castellanoleonés, muchos se llevan ahora las manos a la cabeza. Vox ha pasado de 1 a 13 escaños. Han sido los claros vencedores de estas elecciones anticipadas con el permiso de Soria ¡Ya!, que ha logrado tres procuradores y el 41% de los votos en esa provincia. Casi nada. Algunas voces de la izquierda piden un cordón sanitario contra la ultraderecha, incluso algunos cargos socialistas exigen a Sánchez que permita al PP gobernar en solitario y evitar así que los de Abascal toquen el poder. Tengo serias dudas de que esa idea pueda prosperar cuando en 2016 otros reclamaron, entonces en el lado contrario, que los populares dejaran a Sánchez llegar a la Moncloa de la mano de Albert Rivera. Ya hemos comprobado que no somos ni Francia ni Alemania.

El PP le pregunta a Sánchez qué quiere hacer con Vox, el PSOE al PP si va a gobernar con la extrema derecha

Lo sucedido con Vox creo que, en el fondo, no sorprende a nadie. Se veía venir. Pablo Casado continúa dando tumbos con discursos cada vez más surrealistas. No le ayuda nada perder autoridad territorial ni sentir en la nuca el aliento de Isabel Díaz Ayuso, que ya ha aprovechado la estrecha victoria de Alfonso Fernández Mañueco para lanzarle algún que otro dardo envenenado. El presidente de Castilla y León, que adelantaba elecciones para conseguir mayoría absoluta y desprenderse de la cada vez más arrugada naranja de Ciudadanos se ve obligado ahora a cambiar de socios. Pasará de los liberales a los ultraderechistas porque Abascal ya no se conforma con apoyar al PP desde fuera como en Andalucía o el Ayuntamiento de Zaragoza. Cada vez se siente más fuerte. Casado le está dando alas.

Tampoco el PSOE está para ver los toros desde la barrera. Su candidato en esa comunidad autónoma, Luis Tudanca, ha perdido 7 procuradores respecto a 2019. La conclusión que saca de todo lo ocurrido es atacar al PP. Dudo de que sea lo más efectivo para elegir el camino a seguir hasta 2023, cuando tocarían comicios generales.

Echo de menos reflexiones profundas e inteligentes el día después. El PP le pregunta a Sánchez qué quiere hacer con Vox, el PSOE al PP si va a gobernar con la extrema derecha, Vox al PP si le deja entrar en la Junta, Unidas Podemos no se cuestiona nada a pesar del progresivo desgaste que ni Yolanda Díaz sabe amortiguar. Ciudadanos bastante tiene con aguantar desastre tras desastre.